"Svjesni smo naše obveze i odgovornosti": HINA najavila pojačano izvještavanje o Hrvatima u Srbiji

Ravnatelj Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA) Siniša Kovačić u ponedjeljak je u Subotici najavio pojačano medijsko praćenje i izvještavanje o Hrvatima u Srbiji, ističući kako je to zakonska obveza najveće novinske agencije u Hrvatskoj.
Oglas
„Svjesni smo naše obveze i odgovornosti da izvještavamo o događajima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, poglavito u državama gdje žive Hrvati", rekao je Kovačić nakon sastanka s vodstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Hrvatskom domu – Matici.
"Upravo s tim ciljem da se osnaži to izvještavanje, da damo još veću vidljivost temama i događajima Hrvata izvan domovine došli smo u Suboticu", naglasio je.
Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić istaknula je da ta institucija već ima dobru suradnju s Hinom, ali želi njezino dodatno unapređenje i veću vidljivost Hrvata u Srbiji.
„Svi znaju da Hrvati u Srbiji imaju jako puno projekata zahvaljujući ulaganjima Republike Hrvatske i nama je cilj da se što više prezentiramo u pozitivnom svjetlu“, kazala je.
Premda je izgrađena veća prepoznatljivost Hrvata u Srbiji u javnosti je, kako je rekla, normaliziran govor mržnje koji dolazi s najviših razina vlasti, koji se ne osuđuje i utječe na sveukupnu percepciju hrvatske i srpske zajednice u obje države.
»Želimo da nas se prikazuje u pozitivnom svjetlu, a ne samo kad su neki negativni napisi. I da sadržaji koji su nam važni budu vidljivi ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj i svim Hrvatima diljem svijeta“, dodala je.
S ravnateljem i glavnim urednikom Hine u Subotici su razgovarali i predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas