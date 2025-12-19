Srpski ministar rekao da "Hrvati moraju platiti teritorijem". Reagirao i Plenković

“Prema preliminarnim procjenama, Hrvatska bi u svojoj omotnici mogla imati negdje 18,8 milijardi eura, što je jako dobro i to je više nego što je bilo u prošloj financijskoj perspektivi”, rekao je Plenković nakon završetka samita na kojem su čelnici država članica prvi putu razgovarali o sljedećem sedmogodišnjem proračunu.