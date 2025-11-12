Tadić o Trumpovom nuklearnom testiranju: Blef da se pokaže frajer pred Putinom, a on je jedva dočekao

"Ipak se nadam da neće biti kontaminacije, to ne bi bilo dobro ni za samu Rusiju. Moramo biti svjesni da od svih 900 i nešto ruskih testova, nisu svi bili uspješni, a od onih 600 i nešto koji su bili uspješni, njih 450 je bilo u Kazahstanu. I to u situaciji gdje sirote Kazahstance nitko nije obavještavao da će biti nuklearni pokusi, tako da Kazahstan ima veliki broj malformirane djece rođene od majki koje su u trudnoći bile izložene kontaminaciji od sovjetskih nuklearnih bombi. To je ključni problem. S američke strane se takve gluposti radilo prvih 10 godina, nakon 40-ih godina, a nakon toga su počeli testirati na atolima, gdje se iseljavalo ljude ili radilo podzemne testove."