Tadić o Trumpovom nuklearnom testiranju: Blef da se pokaže frajer pred Putinom, a on je jedva dočekao
Stručnjak za sigurnost i fizičar Tonči Tadić, gostovao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem i komentirao Trumpovu najavu nuklearnog testiranja te kako se to odražava na odnose SAD - Rusija.
Podsjećamo, Trump je naredio testiranje nuklearnog naoružanja, nakon čega je službeno reagirao Kremlj. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je kako se radi na Putinovoj naredbi o mogućem ruskom nuklearnom testu.
Upitan kako tumači Trumpov potez, Tonči Tadić je komentirao: "Ja se bojim da je s njegove strane to bio blef, da se pokaže frajer pred Putinom, a to je Putin jedva dočekao, jer je Putinu stalo da ima lijepi nuklearni pokus, s jednom lijepom gljivom koji bi bio dodatni motiv za zastrašivanje stanovnika EU-a."
Podsjetio je kako je zadnji nuklearni pokus velikih sila izveden 1992. godine, a 1996. je sklopljen Međunarodni sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, kojeg su potpisali predstavnici svih nuklearnih sila.
Tadić objašnjava: "Iako su obje zemlje (SAD i Rusija) ograničile svoj aktivni arsenal, te bojne glave su zapravo dobro dizajnirane, podsjetimo da je od 50-ih do 80-ih napravljen čitav niz nuklearnih testova. Testirane su i termonuklearne bombe, testirane su bombe različite snage, sve je probano, sa svih mogućih nosača, od raketa, avio bombi, krstarećih raketa, torpeda. Što će im pokusi? Osim u propagandne svrhe."
Opasnost kontaminacije
"Ako je ovo doista u propagandne svrhe, onda će se Putin vrlo vjerojatno odlučiti za nadzemnu eksploziju", objašnjava Tadić i upozorava na opasnosti takvog testiranja:
"Ipak se nadam da neće biti kontaminacije, to ne bi bilo dobro ni za samu Rusiju. Moramo biti svjesni da od svih 900 i nešto ruskih testova, nisu svi bili uspješni, a od onih 600 i nešto koji su bili uspješni, njih 450 je bilo u Kazahstanu. I to u situaciji gdje sirote Kazahstance nitko nije obavještavao da će biti nuklearni pokusi, tako da Kazahstan ima veliki broj malformirane djece rođene od majki koje su u trudnoći bile izložene kontaminaciji od sovjetskih nuklearnih bombi. To je ključni problem. S američke strane se takve gluposti radilo prvih 10 godina, nakon 40-ih godina, a nakon toga su počeli testirati na atolima, gdje se iseljavalo ljude ili radilo podzemne testove."
Novi hladni rat?
Tadić napominje kako "nema nikakvog razloga za paniku, ovo je drugi hladni rat, ponašajmo se na isti način kako smo se ponašali u prvom hladnom ratu, 1962. otkad sam se ja rodio, odrađeno je 138 nuklearnih pokusa, većinom nadzemnih, doslovce svaka dva dana je negdje netko 'grunuo' nuklearnu bombu. I evo me, živ sam."
"Problematično je to da moramo shvatiti da se radi o hladnom ratu, i da sva ova retorika, o nuklearnim arsenalima, o nuklearnim pokusima, prijetnjama, o špijunima, informacijskom ratu, sve smo to već vidjeli u prvom hladnom ratu. I prvi hladni rat, da ne zaboravimo, završio je raspadom Sovjetskog saveza. I to radi ekonomske iscrpljenosti jer više nisu mogli upumpavati toliko novaca na naoružanje. To je sudbina koja čeka Putinovu Rusiju", tumači Tadić.
