Podnesena kaznena prijava

Talijanke napravile kaos u popularnom zagrebačkom shopping centru

21. lis. 2025. 11:18
Velike guzve ispred trgovackog centra City Center one East povodom crnog petka i velikih popusta. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Obje su nakon ispitivanja predane pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

Posjetitelji zagrebačkog City Centra one East ove su nedjelje svjedočili pravom kaosu u režiji dvije mlade žene, prenosi Jutarnji list.

Policija je kasnije utvrdila da se radi o Talijankama u dobi od 18 i 24 godine, koje su ušle u jednu trgovinu u sklopu centra i s polica u torbe počele slagati razne odjevne komade.

Njihovo ponašanje, međutim, nije promaknulo zaštitaru koji ih je zatekao u krađi i pokušao zadržati do dolaska policije. U tom je trenutku situacija eskalirala, jedna od djevojaka ga je fizički napala i ozlijedila, navodno pokušavajući zadržati ukradene stvari.

Ozlijeđeni zaštitar primljen je u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je utvrđeno da ima lakše tjelesne ozljede. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i privela dvije državljanke Italije. Starija, 24-godišnjakinja, sumnjiči se za kazneno djelo krađe, dok je 18-godišnjakinja prijavljena za razbojničku krađu, budući da je u pokušaju bijega napala zaštitara.

Njihov je plijen procijenjen na nekoliko stotina eura. Obje su nakon ispitivanja predane pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
City Centar one Krađa Trgovački centar Zagreb

