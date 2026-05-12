FOTO / Tawadros II. u Hrvatskoj: Milanović razgovarao s koptskim papom

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, posebno u kontekstu Dana koptsko-katoličkog prijateljstva koji se obilježava svake godine 10. svibnja, u spomen na dan kada su papa Pavao VI. i papa Shenouda III. na sastanku u Rimu 1973. godine donijeli deklaraciju kojom su približili teološke stavove dviju Crkava. Nadalje, predsjednik Milanović i papa Tawadros II. razgovarali su o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta, a tema sastanka bio je i položaj Koptske zajednice u Hrvatskoj.