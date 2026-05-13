Finski predstavnici u Beču ignorirali susjedne medije: Ne treba nam promocija u Srbiji

Najveći favoriti na kladionicama ovogodišnjeg Eurosonga, Finci Linda Lampenius i Pete Parkkonen, prema pisanju srpskih medija, odbili komunikaciju s njima.
Na Tirkiznom tepihu, koji se održao u nedjelju, srbijanski mediji pokušali su dobiti izjavu od Linde i Petea, ali njihovi medijski predstavnici izjavili su da im "ne treba promocija u Srbiji".
Na inzistiranje novinara RTS-a da ipak dobiju priliku kratko razgovarati s njima, pristali su odgovoriti samo na dva pitanja. Odgovori su bili prilično kratki, a ljudi iz njihove delegacije mjerili su vrijeme i rukama signalizirali koliko je pitanja ostalo, piše Nova.rs.
Optuženi da su privilegirani na Eurosongu
Publika je vodeće favorite ovogodišnjeg natjecanja, nakon prvih proba, optužila da su privilegirani u odnosu na druge izvođače. Bilo im je dopušteno svirati glazbu uživo, odnosno izvoditi solo dionice violine u mikrofon.
Prema izvješćima, finska televizija Yle podnijela je zahtjev ranije ove sezone tražeći od violinistice Linde Lampenius da izvede dijelove aranžmana za violinu uživo na pozornici uz pjevača Petea Parkkonena. Zahtjev je konačno odobren nakon tehničkih proba i razgovora s produkcijskim timovima Eurosonga, što je jedan od rijetkih primjera instrumentalizacije uživo u modernoj povijesti Eurosonga.
Odluka postaje još značajnija s obzirom na to da su slični zahtjevi iz drugih zemalja odbijeni. Švicarskoj je odbijeno dopuštenje za nastup uživo na električnoj gitari, dok je predstavnica Luksemburga također potvrdila da joj nije dopušteno svirati violinu uživo tijekom svog nastupa.
U službenom odgovoru EBU-a, navodi se da su odobrili finski zahtjev koji je, kako navode, u skladu s Pravilima Eurosonga 2026. koja kažu "da se snimanje zvuka instrumenata uživo iznimno može dopustiti tamo gdje je to umjetnički opravdano". Dodali su da se svaki zahtjev pregledava pojedinačno i da se konačne odluke donose tek nakon proba, nakon što producenti procijene funkcionira li element uživo i umjetnički i tehnički za televizijski prijenos.
Činjenica da su tri različite zemlje ove godine imale nastupe na instrumentima, a samo je jedna dobila dozvolu za zvuk uživo, izazvala je raspravu među obožavateljima Eurosonga.
Ono što Srbi najviše zamjeraju finskoj predstavnici jest što je nastupila za američke pomorske snage u Europi i Africi (NATO orkestar) na Kosovu.
Ovakav odnos prema medijima nije bio rezerviran samo za Srbiju. Na identičan, jednako neugodan tretman finske delegacije naišli su i novinari iz Azerbajdžana.
