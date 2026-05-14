Procjenjuje se da bi broj privatnih automobila u Sjevernoj Koreji iduće godine mogao prijeći 20 tisuća. Cijene se kreću od oko 5000 do 30.000 dolara, a kupcima su dostupni i benzinski i električni modeli. U gradu su se već pojavile i prve punionice za električna vozila, dok je Kim Jong Un nedavno obišao novi autoservis i razgledao više luksuznih automobila.