FOTO / Sjeverna Koreja kakvu dosad nismo vidjeli: Reuters pregledao satelitske snimke glavnog grada

N1 Info
14. svi. 2026. 09:22
This general view shows people walking in a street of the third stage of the Hwasong area in Pyongyang on March 23, 2026. (Photo by KIM Won Jin / AFP)
Glavni grad Sjeverne Koreje Pjongjang godinama je na Zapadu bio simbol praznih bulevara, širokih avenija bez prometa i grada u kojem je automobil bio privilegij države, vojske i partijskog vrha. No, kako piše Reuters, ta se slika posljednjih godina počela mijenjati.

Prema svjedočanstvima posjetitelja i analizama satelitskih snimki koje je pregledao Reuters, u Pjongjangu je zabilježen nagli rast broja automobila. Parkirališta ispred hotela i tržnica sve su češće puna. Grad se prvi put suočava s problemima tipičnima za velike metropole - gužvama, manjkom parkinga i sve većim brojem privatnih vozila.

U posljednje dvije godine donesena su nova pravila koja su omogućila formalno privatno vlasništvo nad automobilima. Građani s vozačkom dozvolom sad mogu kupiti jedno vozilo po kućanstvu preko državnih prodavača. No, u praksi takav luksuz i dalje si mogu priuštiti uglavnom pripadnici elite i bogatiji poduzetnici, prenosi Jutarnji list.

Iako sankcije Ujedinjenih naroda od 2017. zabranjuju izvoz vozila u Sjevernu Koreju, kineski podaci pokazuju snažan rast izvoza automobilskih dijelova, od guma i retrovizora do maziva.

A satellite image shows cars parked in a parking lot near the Taedonggang Hotel in Pyongyang, North Korea PLANET LABS PBC /Handout via REUTERS
Prema tvrdnjama više izvora, automobili i dalje ulaze u zemlju neformalnim kanalima preko granice s Kinom. Na ulicama Pjongjanga danas su kineski modeli marki Changan, Chery i Geely, ali i luksuzni europski automobili poput BMW-a i Audija.

Jedan singapurski fotograf koji je više puta posjetio Sjevernu Koreju rekao je Reutersu da ga je tijekom posljednjeg boravka iznenadilo nešto što u Pjongjangu donedavno gotovo nije postojalo - prava prometna gužva u središtu grada.

Procjenjuje se da bi broj privatnih automobila u Sjevernoj Koreji iduće godine mogao prijeći 20 tisuća. Cijene se kreću od oko 5000 do 30.000 dolara, a kupcima su dostupni i benzinski i električni modeli. U gradu su se već pojavile i prve punionice za električna vozila, dok je Kim Jong Un nedavno obišao novi autoservis i razgledao više luksuznih automobila.

