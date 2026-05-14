POKLOPILO SE...

Kilometarska kolona na ulazu u Zagreb: "To je zbog njihovog produženog vikenda"

N1 Info
14. svi. 2026. 09:36
gužva, Lučko
Josip Mikacic/PIXSELL

Kilometarske kolone stvaraju velike gužve od jutra na autocesti Zagreb-Macelj, na prilazu Zagrebu.

"Navodno Nijemci imaju produženi vikend i svi idu na jug", rekla je za Dnevnik.hr čitateljica koja je zaglavila u ogromnoj gužvi na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Inače joj za put do posla u Zagrebu treba oko 35 minuta.

"Vozim se već sat vremena, a prema navigaciji trebat će mi još pola sata."

Osim današnjeg blagdana Uzašća (Christi Himmelfahrt), zbog kojeg je u Njemačkoj neradni dan, povećanoj gužvi pridonose i radovi kod naplatne postaje Zaprešić, na što upozorava i Hrvatski autoklub.

"Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila, na naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko jedan kilometar, na naplatnim postajama Zaprešić oko tri kilometra, a na čvoru Zagreb zapad oko četiri kilometra", objavio je HAK.

Prema Googleovim kartama čini se da je kolona još veća, a čini se da je najgore ispred čvora Jankomir u smjeru Zagreba gdje je kolona oko devet sati bila duga najmanje šest kilometara.

