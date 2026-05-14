Zagrepčanin tvrdi da zbog radova gubi 20 sati tjedno na promet. Odgovaraju mu: "Problem su ovi za volanom"

Jedan frustrirani Zagrepčanin na Redditu je objavio da u mjesec dana na promet izgubi minimalno 20 sati. Navodi da su, zbog obnove nadvožnjaka kod Selske ulice, na Zagrebačkoj aveniji "nesnosne gužve".
"Prvo kod Vjesnika par mjeseci, sad ovo. Staneš li u lijevu traku da ideš ravno, što je i označeno znakovima, likovi se ubacuju konstantno iz desne trake te rade čep. Lijeva traka se doslovno ne kreće. Netko se skuca svako malo tamo, evo maloprije vozim i autu cijeli prednji dio udubljen, taman tamo gdje se silazi s nadvožnjaka u smjeru Antunovića", napisao je i dodao da mu umjesto 15 minuta sad do kuće treba sat vremena.
U komentarima su mu se uglavnom javljali korisnici s objašnjenjima da se radovi jednostavno moraju obaviti. "Ako treba obnoviti nadvožnjak, onda se treba obnoviti i bok. Što, da ništa ne diraju i da teče kako teče pa kad se jednom raspadne, što onda?", napisao je jedan korisnik, prenosi Večenji list.
Drugi su u komentarima naveli da je problem i u samim vozačima, koji uporno i dalje idu preko nadvožnjaka, umjesto da iskoriste i bočnu cestu s kojom se i dalje može ravno po novoj regulaciji.
"I, naravno da se onda svi radije guraju da prođu preko nadvožnjaka, sad su i stupiće stavili da ljudi ne idu preko pune crte i da se ne ubacuju onima koji su i odlučili ići preko nadvožnjaka.
Ako ti je trebalo 15 minuta autom, znači da ti barem malo više od pol sata treba pješke, pa razmisli o toj opciji, pogotovo sad kad je lijepo sunčano, odrekni se te komocije i pusti neka se ovo završi, pa da ne mislimo o ovom idućih 15-20 godine prije nego što će se opet morati isto napraviti kako bi se moglo normalno prometovati", zaključuje.
Neki su pisali i kako razumiju da je stanje otežano zbog regulacije prometa, ali da je problem i u tome što ljudi ne znaju voziti. "Trešnjevka je trenutačno pakao s Vukovarskom i Zagrebačkom, ali prvenstveni problem su oni za volanom", napisao je jedan korisnik.
