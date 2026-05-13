"HENNA TETOVAŽE"

Izraelska javna televizija ismijavala Lelekice, oštro su im odgovorile

13. svi. 2026. 18:50
Lisa Leutner/REUTERS

Grupa Lelek bila je meta šale Izraelske javne radiotelevizije za vrijeme nastupa u prvom polufinalu ovogodišnjeg Eurosonga.

‘Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji‘, rekla je grupa Lelek.

Na društvenoj mreži Instagram, izraelska javna radiotelevizija objavila je kadar iz televizijskog prijenosa nastupa Leleka, hrvatske predstavnice na Euroviziji, uz riječi "Kad pretjeraš s henna tetovažama u Eilatu”, referirajući se na privremene dekoracije na tijelu poznate kao mehndi, koje se izrađuju pomoću paste od lišća biljke kane, te na luku Eilat na jugu Izraela.

Lelek je na svom profilu reagirao na objavu Izraelske javne radiotelevizije, koju je ta TV kuća, u međuvremenu, uklonila sa svog profila, piše Jutarnji list.

"Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok se istovremeno pokazuje potpuni nedostatak suosjećanja i poštivanja patnje drugih", napisao je Lelek, priloživši snimku zaslona na kojoj se može vidjeti objava izraelske javne radiotelevizije.

