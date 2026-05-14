Hrvatska posebnim alatom protiv invazivnog predatora koji se brzo širi Jadranom
Invazivna vatrenjača iz Crvenog mora sve se brže širi Jadranskim morem, a zbog agresivnog predatorstva predstavlja sve veću prijetnju domaćim morskim vrstama i osjetljivim ekosustavima. Hrvatska je zato započela provoditi prve organizirane aktivnosti njezina izlova.
U Jadranskom moru posljednjih se godina sve češće pojavljuje vatrenjača (Pterois miles), invazivna vrsta koja predstavlja ozbiljnu prijetnju lokalnom morskom ekosustavu.
Ova je riba u Jadranu prvi put zabilježena 2019. godine. Hrvatski institut za oceanografiju i ribarstvo ranije je upozorio da se, s obzirom na dinamiku i trendove širenja toploljubivih vrsta povezanih sa zagrijavanjem mora, očekuje da će se pojavljivati sve češće.
Kontrola populacije vatrenjače ključna je jer intenzivnim predatorstvom nad autohtonim vrstama može narušiti hranidbene lance, smanjiti bioraznolikost i utjecati na ravnotežu morskog ekosustava. U Nacionalnom parku Mljet, gdje je dosad zabilježena najveća prisutnost ove ribe u Hrvatskoj, zato su započeli terenske aktivnosti uklanjanja ove invazivne vrste.
Kako prenosi portal Morski.hr, nacionalni park osigurao je institucionalnu, logističku i terensku podršku akciji. U aktivnostima su sudjelovali zaposlenici parka koji su pomagali u provedbi terenskih operacija i prikupljanju podataka za pripremu budućih preporuka za upravljanje ovom vrstom.
Izlov provodili ručnim alatom
Akcija je provedena kao praktična obuka i terenska vježba. Probni izlov trajao je tri dana, a sudjelovalo je šest ronilaca. Ulovljeni primjerci predani su Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, gdje će biti provedene daljnje znanstvene analize.
Izlov je provođen isključivo ručnim alatom, odnosno havajskim kopljem bez okidačkog mehanizma, koje omogućuje vrlo selektivan izlov pojedinačnih primjeraka uz minimalan utjecaj na stanište i druge morske vrste. Za potrebe terenskog rada izrađena je i posebna lovna cijev za sigurno pohranjivanje ulovljenih riba jer vatrenjača ima otrovne bodlje.
U aktivnosti su bili uključeni i partneri iz Javne ustanove Natura Jadera, Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije te Parka prirode Telašćica. Upravo će se na području Telašćice, gdje ova vrsta još nije snažno raširena, nastaviti sljedeća probna akcija izlova i obuke zaposlenika.
Zbog daljnjeg širenja vatrenjače u Jadranskom moru stručnjaci očekuju da će pravodobna priprema i brzo djelovanje biti ključni za buduće upravljanje ovom invazivnom ribom.
Projekt pod nazivom Jačanje nacionalnih kapaciteta za kontrolu vatrenjače u Hrvatskoj, prema pisanju portala Morski.hr, provodi udruga za zaštitu okoliša Hippocampus uz podršku organizacije IUCN Save Our Species i Fonda Europske unije za brzi odgovor na invazivne strane vrste.
Cilj projekta je osposobiti zaposlenike u zaštićenim područjima za sigurno prepoznavanje i uklanjanje vatrenjače te prikupljati podatke za izradu nacionalnih smjernica za upravljanje invazivnim morskim vrstama.
Riba je jestiva i čak vrlo ukusna
Vatrenjača je invazivna indijsko-pacifička vrsta koja šteti lokalnim ekosustavima. Hrani se autohtonim vrstama riba i poznata je po brzom širenju Sredozemljem.
Sve njezine bodlje su otrovne. Ubod uzrokuje iznimno jake bolove, a u nekim slučajevima može izazvati i ozbiljne posljedice, zbog čega se preporučuje posjet liječniku. Na Institutu za oceanografiju pojasnili su da je, kao i kod drugih jadranskih riba s otrovnim bodljama, otrov osjetljiv na toplinu, što znači da se može neutralizirati zagrijavanjem – najbolje tako da se mjesto uboda što prije uroni u vodu temperature između 40 i 45 stupnjeva Celzija na 30 do 90 minuta.
Vatrenjaču je često moguće uočiti u blizini podvodnih grebena i na manjim dubinama dostupnima podvodnim ribolovcima i rekreativnim roniocima. Unatoč tome što je riba opasna, jestiva je i, prema ocjenama poznavatelja, vrlo ukusna.
