Lelekice nakon ulaska u finale Eurosonga otkrile što im je bilo najteže

Hrvatska je u finalu Eurosonga! Naše predstavnice - grupa Lelek - oduševile su sjajnim nastupom. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su među deset izvođača koji su izborili nastup u finalu u subotu.
- Niz obveza, party s medijima smo sinoć imali. Tulumarile nismo, samo smo dugo bile budne i uzbuđene, rekla je Inka Večerina Perušić za HRT.
Istaknula je kako su osvijestile da su ušle u finale Eurosonga, te da su smirene, sretne i zadovoljne nastupom.
- Još mi nije sve sjelo, kad završimo ovo, otići ću pa se rasplakati. Zvat ću vas ako se želite pridružiti, kazala je u šali Lara Brtan ostalim članicama.
Judita Štorga priznaje da je iščekivanje nastupa i samu polufinalnu večer "odradila" smireno.
- Čak i kad smo sinoć saznali, ja sam bila kao super, ali kad sam došla u sobu jako sam se rasplakala, baš me ganulo. Nije mi se sve slegnulo, kazala je.
Korina Olivia Rogić priznaje da je najgore bilo iščekivanje rezultata.
- Nekako su nas prekasno prozvali, što su više prozivali druge, to mi je srce više tonulo, nisam više mogla glumiti pred kamerama da mi je svejedno, rekla je Korina.
- Ja sam jučer bila preplavljena. Moje tijelo ne zna reagirati na tu emociju, izbaciti je van. Bila sam na rubu plača čim smo završile s nastupom, kazala je Marina Ramljak.
Sve poruke prijatelja i obitelji još nisu stigle ni pročitati.
- Svi su sretni, ponosni i zadovoljni, a to nam je bio najvažniji cilj, rekla je Inka Večerina Perušić.
U finale 16. svibnja u prvoj polufinalnoj večeri svoj prolazak izborili su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.
