Teolog o istupu nadbiskupa Uzinića: "Nije pitanje zašto on progovara već zašto ostali biskupi šute"

"Može se stvoriti zaključak da taj pokret u sebi ima intenciju da se ženama i muškarcima u Crkvi i društvu dadu tradicionalne uloge koje su imali i prije. To su uloge – da žena bude oko stola, a muškarac za stolom. Ako se to razumije tako, a može se razumjeti, jer postoje određeni elementi, onda se razumije i zašto se u javnosti stvara dosta veliki otpor na takva nastojanja jer se to smatra nešto čime se želi ugroziti sekularnost i pluralnost društva i zapravo mogu se ugroziti neka ženska prava i postignuća koja su dostignuta u našem vremenu", rekao je Uzinić.