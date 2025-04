Uzinić za N1: Ne može svaki političar doći i pitati papu zašto nije kanonizirao Stepinca

Podijeli :

Alberto PIZZOLI / AFP

Riječki nadbiskup Mate Uzinić razgovarao je s Bornom Šmerom u Novom danu N1 televizije o smrti pape Franje i onome što ovaj trenutak znači za Katoličku Crkvu.

Uzinić je našem reporteru ispričao kako je jutarnje mise na Uskrsni ponedjeljak saznao da je umro papa te da ga je to šokiralo jer mu se činilo da se papa oporavlja. “S druge strane, toliku je milost imao da nije umro sam u bolnici nego da je na sam Uskrs bio s ljudima, da je bio autentičan, svoj i da je mogao Uskrs doživjeti s uskrslim Gospodinom”, govori.

“Mislim da je bio svjestan toga da ga mirovanje ne bi spasilo. Da je poslušao savjet liječnika, možda bi malo duže fizički živio, a ovako je živio autentično, njegov izbor je bio Franjin”, kaže Uzinić o papinom neslušanju liječničkih savjeta. Liječnici su mu naime savjetovali da nakon izlaska iz bolnice odmara, a Franjo je do zadnjeg dana radio.

Franjin pontifikat na čelu Katoličke Crkve obilježila je njegova skromost. Odrekao se zlatnog križa i zadržao željezni, nije živio u papinskom apartmanu, nije se vozio u luksuznim automobilima… “Sve su to simobli. Zlato nijednom papi ništa ne znači, to je nešto što ljudi percipiraju kao nešto posebno, ali ono za čovjeka u toj službi nema neko značenje. On je napravio te simbolične geste koje su značile puno i pokazale da ne želi biti izdvojen nego želi biti među ljudima”, pojašnjava riječi nadbiskup.

Uzinić je ispričao i kako je jednom prilikom bio na ručku s papom koji je svima za stolom na lijevao vino. “On nije dopustio da ga sluba učahuri, ne želi ukalupljene ljude, želi slobodne ljude”, kaže Uzinić dodajći da je papa htio biti blizu onima s ruba jer je i sam došao s ruba, iz Argentine koja je na rubu.

“Nije posjetio svoju zemlju, al njegova je zemlja stalno bila s njim. On je Argentinu stalno nosio u sebi i živio ideju Argentine u središtu Crkve”, kaže Uzinić.

Kanonizacija Stepinca

Govorio je i slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca.

“Ne može svaki političar doći i pitati papu zašto nije kanonizrao Stepinca. To je vjersko pitanje. Papa nije želio da se ispolitizira jedan svet čovjek i da ga se koristi za ono protiv čega se on borio, a borio se protiv odvojenosti od Rima i papinstva, a mi smo ga koristili baš da kritiziramo Rim i papinstvo”, kaže Uzinić.

