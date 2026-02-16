Thompsonov tim: Thompson nikada nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni"

"Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao 'Za dom spremni' nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina. Pjesma 'Bojna Čavoglave' nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata.