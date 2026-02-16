Thompsonov tim: Thompson nikada nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni"

Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se nakon što je pjevač tijekom vikenda održao dva koncerta u Širokom Brijegu.
"Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina.
Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena, kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica", poručili su iz Thompsonova tima.
"Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao 'Za dom spremni' nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina. Pjesma 'Bojna Čavoglave' nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata.
Ovo je ujedno i poruka onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, a pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini", dodali su.
Podsjetimo, nerezidentna veleposlanica Izraela za Bosnu i Hercegovinu, Galit Peleg, reagirala je na snimke i fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog u Širokom Brijegu, osudivši pojavu nacističkih simbola i pozdrava među dijelom publike
