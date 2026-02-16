Veleposlanica Izraela: Prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave su šokantni

Koncert Marka PerkovićaThompsona, koji već godinama izaziva podijeljene reakcije u javnosti zbog simbolike i poruka koje prate njegove nastupe, i ovoga puta bio je obilježen spornim sadržajem. Tokom izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, publika je masovno uzvikivala ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok su pojedini prisutni podizali desnicu, što je dodatno pojačalo kontroverze.