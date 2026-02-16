Oglas

OŠTRO UPOZORENJE

Veleposlanica Izraela: Prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave su šokantni

16. velj. 2026. 07:57
Nerezidentna veleposlanica Izraela za Bosnu i Hercegovinu, Galit Peleg, reagirala je na snimke i fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog u Širokom Brijegu, osudivši pojavu nacističkih simbola i pozdrava među dijelom publike, javlja N1 BiH

Peleg je izrazila duboku zabrinutost zbog scena zabilježenih u sportskoj dvorani Pecara, gdje su pojedini posjetioci, većinom mlađe osobe, tijekom koncerta koristili gestikulacije koje podsjećaju na nacistički pozdrav.

"Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", poručila je veleposlanica Galit Peleg.

Kako javlja N1 BiH, izraelska veleposlanica pozvala je nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu konkretne korake.

"Očekujem od vlasti Bosne i Hercegovine da se odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost", zaključila je Peleg.

Koncert Marka PerkovićaThompsona, koji već godinama izaziva podijeljene reakcije u javnosti zbog simbolike i poruka koje prate njegove nastupe, i ovoga puta bio je obilježen spornim sadržajem. Tokom izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, publika je masovno uzvikivala ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok su pojedini prisutni podizali desnicu, što je dodatno pojačalo kontroverze.

Videozapisi i fotografije s događaja brzo su se proširili društvenim mrežama, izazivajući oštre reakcije javnosti, ali i međunarodnih predstavnika. Reakcija ambasadorice Izraela predstavlja jednu od najoštrijih diplomatskih osuda ovog događaja do sada, uz jasan zahtjev za institucionalnim odgovorom.

Prethodno je Vladimir Andrle, predsjednik židovskog društva La Benevolencija izrazio osudu skandiranja na Thompsonovom koncertu.

"Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve. Suočavanje s prošlošću je najmanje što civilizirano društvo može učiniti. Učinimo to za Bosnu i Hercegovinu", poručio je u objavi na platformi X Vladimir Andrle.

Teme
GALIT PELEG Izrael Marko Perković Thompson ZDS Za dom spremni Široki Brijeg

