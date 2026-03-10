Tisuće studenata plaća najam, a onda moraju iseliti zbog turista: "Cijene idu u nebo jer koristimo isto tržište"

Studenti moraju iseliti i prije kraja akademske godine, a problem je kažu - što su na istom tržištu kao i turisti.
Oko 7000 splitskih studenata trenutačno plaća najam u privatnom smještaju. Na Sveučilištu raste broj studenata, ali rastu i najamnine.
Dio tog problema trebao bi se riješiti za dvije godine, kad bi trebao biti spreman novi studentski dom, a ususret još jednom ljetu mnogi će podstanarske stanove opet ustupiti turistima i prije kraja ispitnih rokova.
2000 studenata bez adekvatnog smještaja
"Na 1173 raspoloživa studentska kreveta ove godine se prijavilo gotovo 3000 studenata što zapravo znači da je gotovo 2000 studenata ostalo bez adekvatnog smještaja", rekao je za Dnevnik.hr Nikola Koceić Bilan, prorektor za studente, nastavu i poslovanje.
Dok oni studenti koji su smješteni na Kampusu, čini se, imaju kvalitetniju i jeftiniju opciju, oni koji su u privatnom smještaju moraju izdvajati visoke cifre.
"Ja sam konkretno imao nekakav dobar splet okolnosti, međutim, znam da se ljudi dosta muče, imaju stanove koji su iznimno stari, za nekih 900 eura, a taj trošak dijeli primjerice dvoje ljudi", ispričao je David Ragaš iz Zadra.
"20.6. do 1.7. mi moramo ići, a meni osobno faks traje do 15.7. i onda tih dva,tri tjedna ja moram naći neki drugi smještaj pa je to malo zeznuto", rekla je Anđela Samardžić iz Ploča.
"Cijena samih stanova ide u nebo jer svi znamo da i turisti i studenti koriste isto tržište", dodao je Jerko Šarić, predsjednik Studentskog zbora.
