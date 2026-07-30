Nedostupni vlastima: Trojica prijavljena za ratni zločin nad Hrvatima u okupiranim Petrovcima

Prema rezultatima istraživanja, 55-godišnjaka sumnjiče da je tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku, kao pripadnik paravojne formacije pobunjenih Srba, za vrijeme privremene okupacije Petrovaca zajedno s drugim pripadnicima tih postrojbi teško psihički i fizički zlostavljao dvojicu zarobljenih hrvatskih branitelja, tada u dobi od 43 i 22 godine.