SRPSKA PARAVOJSKA
Nedostupni vlastima: Trojica prijavljena za ratni zločin nad Hrvatima u okupiranim Petrovcima
Trojicu hrvatskih državljana, nedostupnih vlastima, vukovarsko-srijemska policija kazneno je prijavila zbog ratnog zločina koji su navodno počinili kao pripadnici srpskih paravojnih jedinica nad Hrvatima u okupiranim Petrovcima tijekom Domovinskog rata.
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Policija je izvijestila da je, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje u ratni zločin nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 55, 67 i 69 godina.
Prema rezultatima istraživanja, 55-godišnjaka sumnjiče da je tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku, kao pripadnik paravojne formacije pobunjenih Srba, za vrijeme privremene okupacije Petrovaca zajedno s drugim pripadnicima tih postrojbi teško psihički i fizički zlostavljao dvojicu zarobljenih hrvatskih branitelja, tada u dobi od 43 i 22 godine.
Zlostavljali i ženu
Policija navodi da je time počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika prema tada važećem Osnovnom krivičnom zakonu Republike Hrvatske.
Osim toga, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su ta trojica, također kao pripadnici paravojne formacije pobunjenih Srba, tijekom okupacije Petrovaca psihički i fizički zlostavljali civilnu osobu, tada 40-godišnju ženu. Za taj se događaj sumnjiče za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, izvijestila je policija.
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