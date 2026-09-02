Matik
Tokić kupuje slovensku firmu
Distributer autodijelova i opreme Tokić potpisao je obvezujući ugovor o preuzimanju svih udjela u slovenskom društvu SAG SLO, koje posluje pod brendom Matik, izvijestili su u srijedu iz te tvrtke, dodavši da će se zaključenje transakcije i prijenos vlasništva realizirati nakon ishođenja svih potrebnih regulatornih odobrenja.
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SAG SLO trenutno je u vlasništvu međunarodne grupacije Swiss Automotive Group (SAG), koja zapošljava više od 4.000 djelatnika i prisutna je na desetak europskih tržišta u području distribucije autodijelova i srodnih proizvoda za održavanje vozila te je jedan je od najznačajnijih distributera rezervnih dijelova za gospodarska vozila, kamione i autobuse na slovenskom tržištu, navode iz Tokića. U objavi nije navedena vrijednost transakcije preuzimanja.
Brend Matik, čiji korijeni na međunarodnom tržištu sežu do 1969. godine, na slovenskom tržištu prisutan je već trideset godina, a danas posluje kroz poslovne jedinice u Ljubljani, Mariboru i Kopru. Po revidiranim financijskim podacima za 2025. godinu, lani je ta kompanija imala prihod od 7,2 milijuna eura i zapošljavala 28 djelatnika.
"Ova akvizicija prirodan je nastavak našeg rasta i prisutnosti na slovenskom tržištu, gdje poslujemo kroz društvo Bartog. U poslovanju Matika vidimo izniman potencijal i snažnu komplementarnost s našim poslovanjem, osobito u segmentu gospodarskih vozila", kazao je predsjednik Uprave Tokić d.d. Ivan Šantorić.
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