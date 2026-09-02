Oglas

Matik

Tokić kupuje slovensku firmu

author
Hina
|
02. ruj. 2026. 18:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_141025_140118911
Davor Puklavec/PIXSELL

Distributer autodijelova i opreme Tokić potpisao je obvezujući ugovor o preuzimanju svih udjela u slovenskom društvu SAG SLO, koje posluje pod brendom Matik, izvijestili su u srijedu iz te tvrtke, dodavši da će se zaključenje transakcije i prijenos vlasništva realizirati nakon ishođenja svih potrebnih regulatornih odobrenja.

Oglas

SAG SLO trenutno je u vlasništvu međunarodne grupacije Swiss Automotive Group (SAG), koja zapošljava više od 4.000 djelatnika i prisutna je na desetak europskih tržišta u području distribucije autodijelova i srodnih proizvoda za održavanje vozila te je jedan je od najznačajnijih distributera rezervnih dijelova za gospodarska vozila, kamione i autobuse na slovenskom tržištu, navode iz Tokića.  U objavi nije navedena vrijednost transakcije preuzimanja.

 Brend Matik, čiji korijeni na međunarodnom tržištu sežu do 1969. godine, na slovenskom tržištu prisutan je već trideset godina, a danas posluje kroz poslovne jedinice u Ljubljani, Mariboru i Kopru. Po revidiranim financijskim podacima za 2025. godinu, lani je ta kompanija imala prihod od 7,2 milijuna eura i zapošljavala 28 djelatnika.

 "Ova akvizicija prirodan je nastavak našeg rasta i prisutnosti na slovenskom tržištu, gdje poslujemo kroz društvo Bartog. U poslovanju Matika vidimo izniman potencijal i snažnu komplementarnost s našim poslovanjem, osobito u segmentu gospodarskih vozila", kazao je predsjednik Uprave Tokić d.d.  Ivan Šantorić.

Teme
matik tokić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ