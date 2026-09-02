Tokić kupuje slovensku firmu

SAG SLO trenutno je u vlasništvu međunarodne grupacije Swiss Automotive Group (SAG), koja zapošljava više od 4.000 djelatnika i prisutna je na desetak europskih tržišta u području distribucije autodijelova i srodnih proizvoda za održavanje vozila te je jedan je od najznačajnijih distributera rezervnih dijelova za gospodarska vozila, kamione i autobuse na slovenskom tržištu, navode iz Tokića. U objavi nije navedena vrijednost transakcije preuzimanja.