CROBAROMETAR ZA RUJAN
Evo koji su ministri u Plenkovićevoj vladi najpopularniji među biračima SDP-a i Možemo
Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar donosi najnovije podatke o rejtingu stranaka, političara i ministara. I pokazuje nastavak određenih trendova.
Rezultate rujanskog istraživanja, koje provodi agencija Ipsos, ekskluzivno donosi Dnevnik Nove TV.
U rujnu se zahuktala tema ilegalnog otpada u Lici i u drugim dijelovima zemlje, a održan je i veliki prosvjed. U fokusu je i rast cijena goriva, energenata i općenito troškova života. Crobarometar u večerašnjem istraživanju donosi i neke promjene.
Rejting stranaka
Ovaj mjesec HDZ je i dalje vodeća stranka. Imaju podršku od 26,4 posto. SDP je drugi, njihova je podrška na 17,9 posto ispitanika. Slijedi Možemo! Sada su na 13,3 posto. Na četvrtom mjestu je MOST sa 9,2 posto.
Na petom mjestu je Domovinski pokret s podrškom od 2,8 posto, a slijedi Drito koji na 2,1 posto. Sve ostale stranke su na manje od dva posto podrške.
Rejting političara
Od rujna Crobarometar donosi izmijenjenu listu političara kojima se mjeri rejting. Najpopularniji je predsjednik Zoran Milanović, i to za 60 posto ispitanika. Slijedi ga Nikola Grmoja s 43 posto. Na trećem mjestu je Tomislav Tomašević s 41 posto, potom Sandra Benčić s 36 posto.
Na petom mjestu je premijer Andrej Plenković s 33 posto, slijedi ga šef sabora Gordan Jandroković s podrškom od 32 posto, Siniša Hajdaš Dončić na niskih je 26 posto, a zatim slijedi Ivan Penava s 22 posto pozitivnog dojma.
Što se tiče negativnog dojma, na prvom je mjestu Andrej Plenković sa 63 posto. Slijedi Ivan Penava sa 62 posto, a na trećem je mjestu Gordan Jandroković s 54 posto.
Siniša Hajdaš Dončić negativan dojam ostavlja na 50 posto ispitanika, Tomislav Tomašević na 48 posto, a Sandra Benčić na 46 posto. Slijedi Nikola Grmoja s 36 posto te Zoran Milanović s 35 posto.
Rejting ministara
Od rujna Crobarometar donosi i rejting ministara. Najbolje ocijenjeni su Tomo Medved s ocjenom 2,95, slijedi Ivan Anušić s 2,92, na trećem mjestu je Oleg Butković s ocjenom 2,72. Četvrto mjesto dijele Davor Božinović i Tonči Glavina s ocjenom 2,64. Branko Bačić ima prosjek 2,58.
Najlošije ocijenjeni su Marija Vučković s prosjekom 2,13, Gordan Grlić Radman s prosjekom 2,15. Slijede Tomislav Ćorić s 2,31, zatim Irena Hrstić 2,32 te je na petom mjestu Alen Ružić s prosjekom 2,34.
Simpatizeri SDP-a najviše preferiraju Butkovića, simpatizeri Možemo najviše preferiraju ministra Božinovića, a simpatizeri Mosta ministra Medveda i ministra Anušića.
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