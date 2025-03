Tomašević hvali ZG vrećice, njegovi protukandidati bi ih ukinuli. “Nek’ zapikne bijelu zastavu na Jakuševec i ostane tamo”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Jedna od predizbornih tema u Zagrebu, na kojoj protukandidati već najžešće udaraju po gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i gradskoj vlasti, novi je model prikupljanja mješanog otpada kojeg i konkretno i simbolički predstavljaju plave ZG vrećice.

Kada je u istopadu 2022. godine uveden novi model prikupljanja miješanog otpada u Zagrebu, gradonačelnik Tomislav Tomašević nazvao ga je najpravednijim i najjeftinijim. Jeftiniji model trebale su jamčiti upravo plave ZG vrećice u veličinama od 10, 20 i 40 litara.

“Do sada je (naplata odvoza otpada) bila jedna stavka. Sada će biti fiksni dio koji ostaje jednak za sva kućanstva, bez obzira na to koliko komunalnog otpada odlažu. Bit će i varijabilni dio koji pokriva količine odloženog miješanog komunalnog otpada”, kazao je tada Tomašević.

Taj varijabilni dio naplate odvoza otpada otada se naplaćuje kupovinom plavih vrećica.

Tomašević: Raste udio odvojeno sakupljenog otpada

Jesenas, povodom druge godišnjice uvođenja modela sa ZG vrećicama Tomašević se pohvalio da je u Zagrebu za više od 50 posto povećan udio odvojeno sakupljenog otpada te da je rast prodaje plavih vrećica tijekom 2024. porastao za 18,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

“Unatoč tome što se smanjila količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada, povećala se prodaja plavih ZG vrećica, što znači da sve više građana Zagreba poštuje novi model prikupljanja otpada”, kazao je Tomašević.

No, njegovi protukandidati na predstojećim lokalnim izborima ne misle tako i odreda najavljuju ukidanje ZG vrećica. Nekolicini njih koji u anketama najbolje kotiraju postavili smo kratko pitanje: Bi li i zašto ukinuli ZG vrećice? Svi su odgovorili potvrdno, neki čak najavili da bi im to bila jedna od prvih gradonačelničkih odluka.

Lovrić: Već 2. lipnja ukidam plave vrećice

“Nakon 2. lipnja, kada osvojim vlast u Zagrebu, jedna od mojih prvih odluka bit će ukidanje plavih vrećica jer je spomenuti model neučinkovit i protuzakonit. Praksa je pokazala da Zagrepčani plave vrećice ne kupuju što svake godine uzrokuje milijunske gubitke za Zagrebački holding“, kazao nam je Ivica Lovrić, čelnik i kandidat stranke Plavi grad za gradonačelnika Zagreba.

“Dok se gradonačelnik Tomašević hvali kako je odvajanje otpada u samo godinu dana poraslo za 50 posto, što nije uspjelo niti jednom gradu na svijetu, realnost je da kućni otpad umjesto u plavim vrećicama završava u onima za plastiku i biootpad, kao i na novih 6.000 divljih deponija koliko ih je niknulo u Zagrebu u zadnje tri godine otkako je uveden novi model”, dodao je.

Plave vrećice, smatra Lovrić, imale bi smisla da Zagreb ima učinkovit sustav gospodarenja otpadom.

“Iako su ga ti projekti dočekali gotovi, Tomašević nije upogonio sortirnicu i kompostanu zbog čega sada svake godine privatnim tvrtkama iz proračuna grada odlaze deseci milijuna eura, a grad još uvijek nije usvojio niti Plan gospodarenja otpadom”, pripomenuo je.

Goluža: Skupe su i ne rješavaju problem

I nezavisni kandidat za gradonačelnika, gradski vijećnik Trpimir Goluža čiju su kandidaturu zasad podržali Most i HSP, kaže da bi ukinuo nametnutu obvezu kupnje plavih ZG vrećica.

“Iste su besmislene sve dok Zagreb ne bude imao adekvatna postrojenja za obradu razvrstanog otpada, što je preduvjet za iskorištavanje vrijednih sirovina u odvojenom otpadu”, pojasnio je.

Goluža smatra da su ZG vrećice dodatni namet Zagrepčaima koji mnogi izbjegavaju.

“Ne samo da su skupe, već se njima ne rješava problem otpada u gradu Zagrebu. Usporedbom dostupnih podataka iz Zagrebačkog holdinga i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prodaja plavih ZG vrećica trebala bi biti čak 2,8 puta veća nego što je sada da bi se njima potpuno pokrio sav miješani komunalni otpad“, kaže.

Goluža cjelovito rješenje gospodarenja otpadom u Zagrebu, umjesto nametnutih ZG vrećica, vidi u izgradnji sortirnice, kompostana nove generacije i postrojenja za obradu otpada.

Kalinić: Tri razloga zbog kojih bi ih ukinuo

Još jedan nezavisni gradonačelnički kandidat, Pavle Kalinić, također poručuje da bi ukinuo ZG vrećice. Naveo nam je tri razloga.

“Prvi, jer se vrećice rade od nerecikliranog materijala koji dodatno pogoduje stvaranju otpada. Drugi, jer bismo optimizirali prikupljanje otpada, odnosno s mješovitim otpadom prikupljali bismo i bio otpad. Time se odmah neutralizira smrad, ali i Zagreb spašava od plaćanja visokih financijskih iznosa jer ne zbrinjavamo bio otpad na transparentan način. I treći, jer je i sam sustav plavih vrećica naišao na veliki otpor među građanima, što ukazuje na potrebu izmjene ovog sustava gospodarenja otpadom.”

Kalinić smatra da tu nepopularnu mjeru, koja dodatno opterećuje džepove građana Zagreba, gradska vlast pokušava umanjiti lažnom demagogijom oko toga tko ima, a tko nema pravo na besplatne plave vrećice.

“No i to su toliko zakomplicirali da nekome treba 10 dana slaganja papira i savladavanja administrativnih barijera za jedan besplatni paketić vrećica od 10 ili 20 litara. To je dodatno ponižavanje Zagrepčanki i Zagrepčana”, poručio je Kalinić.

Bernardić: Poanta nisu vrećice, nego nesposobnost

Kratak i jasan oko ZG vrećica bio je i nezavisni kandidat platforme Servus Zagreb Davor Bernardić.

“Poanta priče nisu ni žute ni plave ni smeđe vrećice, nego nesposobnost Tomaševića i njegove ekipe koja u posljednje četiri godine nije napravila apsolutno ništa. Nisu sagradili sortirnicu ni kompostanu ni energanu, a nisu ni zatvorili Jakuševec ni prekinuli poslovati s Petrom Pripuzom kao što su obećali. Predlažem im da se vrate tamo odakle su došli, da zapiknu zastavu opet na Jakuševec, ovaj put bijelu, i da ostanu tamo”, kazao je poručivši da on i njegova ekipa imaju konkretna rješenja, od lokacije i tehnologije do hitne izgradnje sortirnice, energane i biokompostane.

Upit smo poslali i Mislavu Hermanu, kandidatu HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, ali njegov odgovor do objave ovoga teksta nismo dobili. No, i on je u više navrata govorio da je novi model prikupljanja mješanog otpada “doživio fijasko” te da su ZG vrećice “veliki promašaj i velika sramota”.

