Tragičan kraj potrage za Krešimirom (82), koji je nestao u Zagrebu

N1 Info
24. tra. 2026. 19:38
Obitelj Babić / Privatno
Nakon što je u četvrtak obitelj Babić apelirala na građane da dojave jesu li vidjeli 82-godišnjeg Krešimira Babića, kojemu se u srijedu u jutarnjim satima izgubio svaki trag, njegova obitelj je danas u poslijepodnevnim satima javila da je njihova potraga, nažalost, završila smrtnim ishodom.

Kako je u petak javila kći Krešimira Babića, tijelo njezinog oca pronašli su članovi HGSS-a.

"Želim svima Vama - medijima, iskreno zahvaliti na pomoći što ste prenijeli vijest, javljali se i osobno pitali kako pomoći. Zahvaljujući širokom odjeku apela u medijima i snažnoj podršci kvartovskih Facebook grupa, veliki broj građana se aktivirao i dojavljivao informacije koje su bile ključne u potrazi."

"Naša obitelj ovim putem upućuje zahvalu i Policijskoj postaji Črnomerec, ZET‑u, kao i gospodinu Daliboru i cijelom timu HGSS‑a, čiji je profesionalizam i predanost bila presudna u pronalasku.

Molimo medije da prenesu ovu informaciju kako bi se svi koji su bili uključeni u potragu na odgovarajući način informirali te kako bi zahvale obitelji stigle do svih koji su pomogli, ali i onih koji još pitaju kako se uključiti. U ovom trenutku ohrabrenje i utjeha dolazi nam od svih vas i snage koju je zajednica pokazala", stoji u priopćenju obitelji Babić.

