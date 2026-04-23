U Zagrebu nestao 82-godišnji Krešimir, ima demenciju. Obitelj apelira: "Ako ga sretnete, pokušajte ga zadržati"

U zagrebačkom kvartu Špansko sinoć je nestao 82-godišnji Krešimir Babić. Obitelj je zamolila građane za bilo kakvu informaciju, s obzirom na to da je nestali muškarac dementan i dezorijentiran, a vani je proveo noć na niskim temperaturama.
Oglas
Obitelj ga je tražila cijelu noć, ali bez uspjeha. Nestanak je prijavljen policiji, te objavljen na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba.
Na stranici nestali.hr navodi se da je visok 177 centimetara, sijede kose, plavih očiju i srednje tjelesne građe. U trenutku nestanka bio je odjeven u gornji dio tamne trenirke s bijelim crtama na rukavima, maslinasto-zelene hlače i plave cipele.
Njegova kći poslala je apel u kojem moli sve koji ga vide da mu se obrate mirno i pokušaju ga zadržati do dolaska pomoći.
"Nestao je na području Španskog, ali nije isključeno da se uputio u druge kvartove, moguće i javnim prijevozom. Moguće da je od demencije već dezorijentiran i umoran. Nije agresivan, ako ga sretnete obratite mu se polako i pokušajte ga zadržati", poručila je.
U slučaju da ste vidjeli Krešimira Babića ili imate bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju, odmah nazovite na broj mobitela 091 4920 826 ili se javite policiji na broj 192 (odnosno na broj postaje u Črnomercu: 01 4570 520) ili putem e-maila na [email protected].
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas