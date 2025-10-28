Novotny: U Hrvatsku dolaze radnici kojima je hrvatska minimalna plaća - visoka plaća

"Velika većina ljudi nije odlazila samo zbog plaća u druge zemlje, nego su odlazili zbog toga što su se u tim zemljama njihove vještine, na tržištu rada Irske, Njemačke mogle verificirati na značajnoj većoj razini nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj previše aktera želi oduzeti od te novostvorene vrijednosti. Hrvatska ima značajnu razinu sive ekonomije, oko 30 posto po nekim procjenama. Mladi ljudi koji su odlazili u te zemlje, oni su se osjećali ne samo bolje plaćenima, nego su se osjećali cijenjeno. Imam osjećaj da političke elite ne cijene kapital, rad, poduzetništvo. Ako otjeramo ljude koji razumiju tehnologije, ne možemo ih vratiti i da ponudimo tri puta veću plaću jer su tamo ostvarili neke svoje ciljeve, a koji nisu nužno vezani uz primarne potrebe, hranu, stan, godišnji odmor", ističe Novotny.