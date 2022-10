“Treba živjeti u zanimljivim vremenima, no možda nam trebaju manje zanimljiva”

Podijeli:







Anka Mrak Taritaš, predsjednica Glasa i potpredsjednica Odbora za gospodarstvo gostovala je u Newsroomu te komentirala vrijeme sjednice koja se održava dan prije Svih Svetih, ali i novi zakon o izbornim jedinicama te mogući štrajk zaposlenih u javnom sektoru.

“Rok do kad bi trebalo složiti zakon o izbornim jedinicama je 20. rujan 2023. godine. Čim se počelo pričati na ovakav način nekako očekujem da su i razmišljanja u HDZ-u na tom tragu. Pokazalo se ono na što smo već prije ukazivali. Zastupnik da bi došao u parlament, treba različit broj glasova u izbornim jedinicama. To treba ujednačiti i definirati. Mi u oporbi smo u nekoliko navrata ukazivali na to i ukazivat ćemo i dalje”, rekla je.

Kaže da sad kreće ona vječita priča da HDZ izbornu matematiku slaže prema svojim glasačima kako si ne bi naštetio.

“Znamo koje su izborne jedinice njihove utvrde, sigurno je premijer pažljivo saslušao župana Anušića. No, on bi više trebao razmišljati kako ljude vratiti nazad nego plakati nad sudbinom”, rekla je.

Komentirala je i održavanje sjednice Odbora za gospodarstvo u ponedjeljak.

“Nama je svaki dan radni dan, no ponedjeljak je dan uoči Svih Svetih, ljudi počinju obilaziti groblja. Meni to nije problem, ja sam uvijek uredno na sjednici Sabora i svim sastancima, ja si dajem za pravo to komenirati”, rekla je pa dodala: “HDZ je vrlo lako prihvatio saslušanje, a onda je izabrao termin u ponedjeljak. Meni to ukazuje na to da HDZ uvijek učini sve da smanji opći dojam. Nije važno što će Filipović meni reći, važno je ono što će poručiti građanima Hrvatske.”

Navodi kako HDZ uvijek napravi sve da situaciju “zamota i smanji”.

“INA je bila jedna respektabilna kompanija, oporbu zanima kako Vlada vidi dalje njen razvoj. Što je s europskim zelenim planom? INA se pretvorila u jednu kompaniju koja ima svoje benzinske postaje na kojima prodaje kroasane. Moramo proći tu tranziciju da nam ne bi netko rekao da moramo staviti ključ u bravu”, rekla je te dodala: “U trenutku kad prestanemo propitivati institucije, stvari odu u smjeru u kojem ne bi trebale.”

Navodi kako je prvi korak u tome svakako resorni ministar Filipović. “Naravno da je uvijek sumnjivo kada HDZ pristane ne nešto, nije sporan ponedjeljak nego Dan mrtvih”, rekla je.

Navodi kako su HDZ-ovci zaključili da im je puno pragmatičnije da imaju tu sjednicu Odbora za gospodarstvo na koju će doći ministar Filipović. “Još im je i termin uletio ispod radara, nisu to mogli ne prihvatiti”, kaže.

Komentirala je i povećanje plaća te najavljene štrajkove javnog sektora.

“Cijela priča o povećanju plaća je neobična. Jedna od stvari koje smo pitali ministra Primorca je da kroz rebalans ne vidimo da su osigurana sredstva, a on je rekao da su osigurana sredstva na stavkama za plaće, i to je rekao u isti čas. Znači rekao je to prije ulaska u pregovore”, rekla je pa dodala: “Mogao je reći da će napraviti preraspodjelu. U suprotnom, to je samo neki igrokaz. Ako sindikati to odbiju, onda ćemo imati štrajk. Zatim će ih premijer pozvati u kasne sate na nove pregovore pa ćemo opet imati predstavu.”

Kaže kako cijelo vrijeme imamo puno više predstava od stvarnog života.

“Ja mislim da u proračunu ima sredstava da se zadovolje zahtjevi, u njemu ima rezerve i mogućnosti za to sve. Ta velika inflacija puni poreznu dobit. Sigurna sam da je situacija danas značajno različita od situacije 2008. Kažu da treba živjeti u zanimljivim vremenima, no možda bi trebalo živjeti u malo manje zanimljivim vremenima”, zaključila je.

