Tri tjedna bez Sljemenske žičare, a mijenjaju se i trase nekih autobusnih linija

Zbog redovnog godišnjeg servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu od ponedjeljka do nedjelje, 26. listopada. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis žičare propisan je od strane proizvođača opreme i obvezan sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti te je obvezan svake godine, javljaju iz ZET-a.