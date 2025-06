Trogrlić za N1: Erlić je ponudio novi HDZ. A poraz Puljka je znanstvena fantastika

"Krajem ožujka i početkom travnja vidjeli smo da je to stalo. Koincidiralo je to s jedne strane smirivanjem odnosa između premijera i predsjednika republike, ali i time što SDP u pojedinim sredinama nije ponudio kandidate koji mogu vjerodostojno obavljati zadatak. U nekim sredinama nije dovoljno da ste protiv HDZ-a. To je u redu za dobiti 14-15 posto podrške, ali ne i 50 posto. To može Milanović na predsjedničkim izborima, a na izborima za gradonačelinika ili župana to ne ide tako. Osim antihadezeovske politike koja ima svoju komunikacijsku težinu i donosi jednu razinu podrške, potrebno je imati i kvalitetan program, a prije svega kvalitetnog kandidata", objasnio je Trogrlić.