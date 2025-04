Erlić otišao iz Vlade da bi mijenjao Zadar u kojem HDZ vlada 33 godine: “Moramo napraviti korak dalje”

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Šime Erlić, bivši ministar regionalnog razvoja i EU fondova i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zadra, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o lokalnim izborima u Zadru.

Šime Erlić ministarsku dužnost napustio je 10. travnja rekavši da “mora imati apsolutni fokus na Zadar kako bi se predstavio građanima u kampanji za gradonačelnika”.

Plenković se oprostio i zahvalio Erliću koji na poziciji ministra ostaje još do sutra

U razgovoru za Novi dan odgovorio je na pitanje zašto je odlučio napustiti ministarsko mjesto i ući u utrku za gradonačelnika Zadra: “Smatrao sam da je moja kandidatura u Zadru bitna, da je to odgovorno političko ponašanje s moje strane. Ja kao predsjednik Gradskog odbora, osoba koja dolazi iz Zadra smatram da sam političar koji je potekao i Zadra te da sam bio zadarski ministar u Vladi. Prema tome smatrao sam da u izazovnoj situaciji u kojoj se nalazi Zadar kroz posljednjih nekoliko godina, velikih političkih podjela koje nisu donijele ništa dobro nego političku stagnaciju, trebam preuzeti odgovornost i staviti sebe na raspolaganje svome gradu, dati se 100 posto. Nisam kalkulirao i smatrao sam da ne trebam ostati na ministarskoj funkciji i posvetiti se kampanji, predstavljanju programa i donošenju novoga, uključivanju ljudi koji mogu doprinijeti Gradu Zadru.”

Erlić je naveo da Zadar ima izniman potencijal te da mora imati politički konsenzus i slogu kako bi se nastavio razvijati: “Zadar to može, mogu to ponuditi Zadru i zato je važno da stvorimo uvjete za uključivu politiku koja će doprinijeti razvoju Zadra.”

“Zadar se često naziva HDZ-ovom utvrdom”

“Zadar se često naziva HDZ-ovom utvrdom, ali 30 godina različiti su gradonačelnici obnašali funkciju i zadarski HDZ je znao prepoznati ključne trenutke kroz povijest i ponuditi građanima ono što je u tom trenutku najbitnije i politike koje su mogle opravdati povjerenje Zadrana i štititi interes grada, to je ključan razlog zašto je HDZ ostvario pobjede u zadnjih 30 godina. Prethodni mandat je bio izuzetno težak i nije donio nikakav napredak u bilo kojem smislu, političke podjele nisu donijele ništa dobro”, dodao je.

Video za kampanju Erlić snimio u gradskom uredu, službenici ga opjevali

“Ne osjećam otpor”

Odgovorio je koliko je teško nametnuti novi smjer u Zadru: “Novo vrijeme traži odgovorne politike, puno toga se dobrog napravilo. Zadar je grad koji se brendirao kao grad javnih kvalitetnih projekata, ali moramo napraviti korak dalje u upravljačkom smislu. Ne bih rekao da osjećam otpor, svaka promjena nosi otpor, ali moramo ići ambiciozno i snažno naprijed. Reforma uprave koju najavljujem ne ide kontra nikoga, to je potreba da bi se kao grad mogli razvijati dalje.”

“Dobio sam apsolutnu podršku svih stranačkih tijela za put kojim idem, viziju koju sada nudimo i promjenu smjera, za iskorak, moramo biti uključivi i ponuditi politike koje su uključive. Moramo izaći prema dijelovima biračkog tijela koji vide u HDZ-u politike i novi smjer te da nudimo osvježenje i u stranačkom smislu. Niz je novih ljudi na listi uz članove HDZ-a i ljude koje su osvježenje za političke izazove u novom mandatu, tu je i cijeli niz ljudi iz struke”, istaknuo je.

“Nikada takva lista nije bila ponuđena građanima”

“Nikada takva lista nije bila ponuđena građanima, sastavljena je od članova HDZ-a, ali i od istaknutih pojedinaca iz raznih slojeva zadarskog društva”, dodao je Erlić.

Otkrio je da u novom mandatu stavlja fokus na prostor domaćeg čovjeka u Zadru: “Moramo uspostaviti temelje održivog urbanizma.”

Erlić je komentirao je i GUP koji je osim u Zagrebu poništen i u Zadru: “Bitno je da se sačuva mogućnost donošenja novih izmjena i dopuna prostornog plana kako bi se donijele restriktivnije mjere koje moraju zaustaviti prekomjernu izgradnju u Gradu Zadru. Nije se zakinulo ni Zagreb ni Zadar, to su normalne procedure, imate cijeli niz gradova u kojima se postupalo jednako, to je normalna praksa, koja se zbog izbora ispolitizirala jer to tako odgovara ekipi koja vodi Zagreb.”

“Javan i transparentan proračun”

“Moramo omogućiti da se jasno vidi kako se troše proračunska sredstva, da je proračun javan i transparentan, to planiramo kroz digitalna rješenja”, naveo je.

Erlić: Zakon o otocima uz postojeće donosi potpuno nove mjere za kvalitetniji život

“Niz je gradskih tvrtki i svima ćemo pristupiti jednako, u ovom trenutku ne možemo napraviti dubinsku analizu, sistematizaciju upravljanja svih gradskih tvrtki, ali ćemo to napraviti kao prvi korak čim uđemo u mandat, detaljnu reviziju i analizu svih njih i onda sukladno rezultatima pristupiti modernizaciji sistematizacije, vrednovanju rada i na temelju toga uvesti transparentniju politiku zapošljavanja”, dodao je Erlić.

Erlić je rekao da vjeruje da HDZ ima potencijal da na lokalnim izborima ostvari dobar rezultat.

Naveo ja da je siguran da europski fondovi neće presušiti i da će se koristiti za razvoj Zadra.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.