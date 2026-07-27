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MUFTIJSTVO TRAŽI ISTRAGU

Sramota u Livnu: Ustaški simboli osvanuli na muslimanskom groblju i drugih osam lokacija

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N1 BiH
|
27. srp. 2026. 15:54
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MRV BIH
MRV BIH

Muftijstvo mostarsko najoštrije je osudilo vandalske incidente u Livnu, gdje su na starom gradskom Firdusovom mezarju, kod izvora Duman te na još nekoliko lokacija ispisani ustaški simboli

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Prema dosad dostupnim informacijama, sporni simboli pojavili su se na najmanje devet mjesta u gradu.

U priopćenju Muftijstva navodi se kako skrnavljenje muslimanskog mezarja (muslimanskog groblja) i javno isticanje simbola fašističkog ustaškog režima, odgovornog za masovne zločine i progone, vrijeđa dostojanstvo pokojnika, njihovih obitelji i svih vjernika te izaziva uznemirenost među građanima.

Podsjetili su i na incident iz prošlog mjeseca, kad su na sportskom igralištu u Golinjevu potrgane i spaljene zastave Bosne i Hercegovine koje su građani postavili kao znak potpore nogometnoj reprezentaciji, javlja N1 BiH.

Budućnost se može graditi samo na međusobnom poštovanju

"Napadi na državna obilježja, kao i skrnavljenje mezarja i isticanje simbola mržnje, zahtijevaju odlučan odgovor institucija i jasno protivljenje cijelog društva. Livno je kroz svoju povijest bilo mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija, a budućnost se može graditi jedino na međusobnom poštovanju, dijalogu, odgovornosti i vladavini prava", poručili su iz Muftijstva.

Pozvali su Ministarstvo unutarnjih poslova i nadležno tužiteljstvo da bez odgode provedu temeljitu istragu, utvrde odgovorne osobe i poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata.

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