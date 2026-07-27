Sramota u Livnu: Ustaški simboli osvanuli na muslimanskom groblju i drugih osam lokacija

"Napadi na državna obilježja, kao i skrnavljenje mezarja i isticanje simbola mržnje, zahtijevaju odlučan odgovor institucija i jasno protivljenje cijelog društva. Livno je kroz svoju povijest bilo mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija, a budućnost se može graditi jedino na međusobnom poštovanju, dijalogu, odgovornosti i vladavini prava", poručili su iz Muftijstva.