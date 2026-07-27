NEMA OZLIJEĐENIH
Dvojac opljačkao poštu na zagrebačkoj Knežiji, prijetili oštrim predmetom
Hina
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27. srp. 2026. 15:36
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Dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju oštrim predmetom, opljačkala su u ponedjeljak oko 13 sati poslovnicu pošte u Albaharijevoj ulici, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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U PUZ-u dodaju da je razbojstvo počinjeno dok su se u pošti nalazile dvije zaposlenice te da tom prilikom nije bilo ozlijeđenih osoba.
Policija nadodaje da je očevid u tijeku.
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