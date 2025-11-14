Oglas

u nesreći poginuo pilot

Tursko ministarstvo otkrilo što su airtractori radili u Hrvatskoj i kako je došlo do pada

author
N1 Info
|
14. stu. 2025. 06:53
PXL_131125_141840897
Hrvoje Kostelac / Pixsell

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati kada se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio kod mjesta Krivi Put nedaleko od Senja

Oglas

Prema prvim informacijama, riječ je o jednom od dvaju Airtractora koji su iz turskog Çanakkalea krenuli na redovno održavanje u Zagreb. Zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na Krku, gdje su čekali povoljnije uvjete.

Tursko ministarstvo šumarstva potvrdilo je za 24sata zašto su njihovi avioni bili u Hrvatskoj. "Zrakoplov je bio upućen u Hrvatsku radi provođenja posebnog postupka održavanja potrebnog za njegovo operativno djelovanje", odgovorili su, pa potom opisali što se točno dogodilo kobnog dana.

"Do incidenta je došlo 13. studenoga 2025. u 18:25 (GMT+3). Dva naša zrakoplova poletjela su sa Zračne luke Rijeka kako bi sletjela u Zračnu luku Zagreb. Zbog meteoroloških uvjeta nisu uspjeli sletjeti u Zračnu luku Zagreb, udaljenu oko 10 km, te su započeli povratak prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom spuštanja za slijetanje u blizini Zračne luke Rijeka bili su prisiljeni ući u sloj oblaka na visini od 1500 metara. Jedan je zrakoplov izašao iz oblaka, no kontakt s drugim zrakoplovom je izgubljen", poručili su iz ministarstva.

Nakon potvrde tragedije, potpredsjednik Vlade Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Alijem Yerlikayom i izrazio sućut zbog smrti pilota.

Teme
pad aviona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ