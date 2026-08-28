biosigurnosne mjere
U 45 naselja ukidaju se zone ograničenja zbog ASK-a
U 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukidaju se zone zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge (ASK), izvijestio je u petak resorni ministar David Vlajčić na konferenciji za medije.
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Vlajčić je istaknuo da se zone ukidaju zbog pridržavanja biosigurnosnih mjera i rada na terenu, što je dobra poruka za uzgajivače, u vidu i lakšeg plasmana proizvoda. "U borbi protiv ASK-a ostvaren je napredak, no to ne znači da se treba opustiti već treba ustrajati u pridržavanju biosigurnosnih mjera te tako dočekati svinjokolju i očuvati proizvodnju", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Izjavio je da je situacija s ASK-om trenutno puno bolja nego u proteklim mjesecima. Doduše, virus je kontinuirano prisutan kod divljih svinja pa je tako i proteklih dana potvrđeno nekoliko slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, no kod domaćih svinja nema pozitivnih slučajeva od 4. kolovoza.
Ove godine je eutanazirano nešto više od 5.000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je pak lani bilo upola manje eutanaziranih svinja nego 2023. godine.
"Vidimo da sustav uspijeva iz godine u godinu biti učinkovitiji i nadamo se da u sljedećim mjesecima nećemo imati novih slučajeva", izjavio je Vlajčić, apostrofiravši i pojačan odstrel divljih svinja, uz angažman Hrvatskog lovačkog saveza.
Još 17. kolovoza ograničenja su ukinuta u 12 naselja, s današnjim danom u još 45, a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić je rekla da su na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala još 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja.
Uz zadnje "izbijanje" virusa 4. kolovoza, uz minimalno razdoblje od 30 dana koje mora proteći bez novih slučajeva, 4. rujna bi bio datum ukidanja mjera, no Karačić napominje da se moraju pričekati obavezne službene kontrole Državnog inspektorata, tako da je moguće da će ukidanje "biti i koji dan poslije".
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