U 45 naselja ukidaju se zone ograničenja zbog ASK-a

Vlajčić je istaknuo da se zone ukidaju zbog pridržavanja biosigurnosnih mjera i rada na terenu, što je dobra poruka za uzgajivače, u vidu i lakšeg plasmana proizvoda. "U borbi protiv ASK-a ostvaren je napredak, no to ne znači da se treba opustiti već treba ustrajati u pridržavanju biosigurnosnih mjera te tako dočekati svinjokolju i očuvati proizvodnju", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.