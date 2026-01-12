U Čakovcu novi sastanak o integraciji romske zajednice

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je nakon sastanka održanog u Čakovcu kako su sigurnost, obrazovanje, zapošljavanje i odgovorno korištenje socijalnih prava ključni stupovi dugoročne integracije romske zajednice.
Ministar je najavio nastavak pojačanih policijskih aktivnosti, strožu kontrolu socijalnih naknada te nove konkretne mjere već početkom ožujka.
"Ovo ne može biti tema jednog posjeta, jedne odluke, pa ni jedinstvenog rješenja. Govorim o zakonskim rješenjima, jer ako mislimo biti ozbiljni, a mislim da smo pokazali ozbiljnost, moramo biti i prisutni, uporni i dosljedni", rekao je ministar.
Dodao je da su od prvog sastanka lani u rujnu provedene brojne operativne koordinacije na lokalnoj i državnoj razini.
"Imamo cilj koji je jasan, a to je da što više djece završava školu i osnovnu i srednju, kako bi bili spremni za uključivanje u društvene tokove u kasnijim godinama života", rekao je Božinović, dodajući da je zapošljavanje ključno, a sustav socijalne pomoći jedan od važnih alata na tom putu.
Govoreći o sigurnosti, ministar je istaknuo kako policija u Međimurju bilježi konkretne rezultate te naveo da je u posljednjim godinama i mjesecima zabilježeno smanjenje kaznenih i prekršajnih djela u naseljima s većinskom romskom populacijom - udio težih kaznenih djela u kojima sudjeluju pripadnici romske manjine smanjen je s više od 50 posto na oko 30 posto.
Božinović je posebno istaknuo problem zlouporabe socijalnih naknada, naglasivši kako se radi o podacima, a ne dojmovima. Naveo je da je samo u posljednja dva tjedna Policijska uprava međimurska zabilježila sedam slučajeva korisnika socijalne pomoći zatečenih u kockarnicama.
Božinović je najavio da će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u naredna dva mjeseca predložiti konkretne modele, inspirirane europskom praksom, kako bi se spriječile zlouporabe, uz istodobnu zaštitu onih kojima je pomoć doista potrebna. Do tada će, kazao je, policija pojačati prisutnost u danima isplate socijalnih davanja.
"Nisam tu da bih bilo koga stigmatizirao, ali naša odgovornost nije šutjeti, nego djelovati u skladu s činjenicama", rekao je Božinović, istaknuvši kako Hrvatska ima visoku razinu socijalnih prava te da svi dionici imaju odgovornost osigurati njihovu svrhovitu primjenu. Dodao je da u provedbi socijalnih prava ima nekih nelogičnosti koje treba ispraviti.
U aktivnostima sudjeluje i Međimurska županija, a župan Matija Posavec upozorio je da se problemi često vežu uz djecu i mlade koji su rano ispali iz obrazovnog sustava te postali dugoročno ovisni o socijalnim transferima, zbog čega je obrazovanje, naglasio je, temelj buduće stabilnosti.
Najavio je uvođenje obavezne dvogodišnje predškole te dodatne prostorne kapacitete u školama, kao i nastavak aktivnosti vezanih uz izgradnju područne škole u Paragu, za koju je istaknuo da nije riječ o segregaciji, već o osiguravanju boljih uvjeta za uključivanje djece u obrazovni sustav.
Govoreći o zapošljavanju, Posavec je naveo kako Međimurje ima stopu nezaposlenosti od 3,8 posto, oko 1800 nezaposlenih osoba te više od 3200 stranih radnika, što, kako je rekao, jasno pokazuje potrebu snažnije aktivacije radno sposobnog stanovništva.
"U ovome trenutku, 3837 ljudi u Međimurju dobivaju zajamčenu minimalnu naknadu, od čega je 3000 pripadnika romske nacionalne manjine, dakle oko 80 posto. Ako se to nenamjenski troši, onda tome treba stati na kraj. Definitivno sve ide u smjeru strože kontrole", rekao je Posavec.
