U Hrvatskoj će 2030. živjeti 500.000 stranih radnika? “To se ne može zaustaviti”

Demografkinja Sanja Klempić Bogadi, državna tajnica Središnjega državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić i Marko Jurčić iz HUP-a govorili su za HRT o hrvatskoj demografiji.

Sanja Klempić Bogadi demantirala je navode da smo zemlja s najvećim udjelom mlađeg staračkog stanovništva na svijetu te da smo prestigli i Japan.

“Japanci su i dalje u prosjeku najstariji narod na svijetu. Prema “medijalnoj” starosti Japan je blizu 49 godina, a Hrvatska je prema Eurostatu premašila 45 godina i u vrhu smo Europe. A u Europi su od nas stariji Njemačka, Italija i još neke druge zemlje. No to je jedan od najvažnijih izazova za Hrvatsku”, rekla je.

Povećava se udio starijih od 80 godina

Naglasila je da starijim osobama treba pristupiti heterogeno jer je starenje jedan od najvećih dosega civilizacije. No izazov je za zdravstveni i mirovinski sustav.

“U kontingentu starih bitni su nam oni stariji od 80 jer su oni među starijima važna grupa koja se povećava. U tom smislu treba ozbiljno poraditi na skrbi tih ljudi”, naglasila je.

Željka Josić podsjetila je da je u javno savjetovanje puštena Strategija demografske revitalizacije te da je “vlada radila i radi na poticajnom okruženju za mlade obitelji, ali i na cjelogodišnjem obrazovanju i pomoći za starije građane”, prenosi HRT.

“Što se tiče mobilnosti, usmjerili smo se na naše iseljenike, na generacije koje već imaju svoje potomstvo, ali isto tako i na radnu migraciju koja je sve aktivnija u RH”, dodala je.

Sve teži dolazak kvalificirane strane radne snage

Prema projekcijama HUP-a, u Hrvatskoj će za sedam godina živjeti između 400.000 i 500.000 stranih radnika.

“Trenutno je u Hrvatskoj 150.00 stranih radnika, a do iduće godine bi ih moglo biti 200.000. To se ne može zaustaviti. To je povezano s gospodarstvima u razvoju. S tim se bore i druga europska gospodarstva, osobito u sektorima građevine i turizma”, rekao je Marko Jurić iz HUP-a.

“Najbolja mjera demografske politike je politika kvalitetnog radnog mjesta. Omogućimo tvrtkama da rade slobodno i konkurentno da mogu zadržati ljude”, naglasio je.

