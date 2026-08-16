"kažnjavanje je obavezno"
Vatrogasni zapovjednik upozorava: "Opušak neće samo tako nestati"
Nekoliko posljednjih požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izazvano je ljudskim djelovanjem, a istraga će pokazati je li riječ o namjeri ili nepažnji. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović upozorava da je ljudski faktor trenutačno jedan od najvećih rizika.
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Među požarima je bio i onaj na Pelješcu, koji je u međuvremenu stavljen pod kontrolu.
"Opušak neće samo tako nestati"
Visoke temperature i suha vegetacija stvaraju idealne uvjete za brzo širenje vatre.
"Cigaretu bacimo i mislimo da smo je ugasili, ali ona neće samo tako nestati. U ovo vrijeme požar se vrlo lako može rasplamsati", upozorio je Simović za Dnevnik Nove TV.
Poseban apel uputio je turistima, ali i hotelima, turističkim organizacijama i rent-a-car tvrtkama da goste upozore na opasnost bacanja opušaka.
"Vatrometi su velika opasnost"
Požari su posljednjih dana izbili na više lokacija, među ostalim na Pelješcu, Srđu i u Mokošici, dok je požar na Gorici sv. Vlaha povezan s vatrometom.
Simović posebno upozorava na neorganizirano korištenje malih vatrometa.
"Paliti vatromet u ovo vrijeme, bez ikakva znanja i iskustva, velika je opasnost", kazao je.
Za razliku od toga, vatrometi tijekom Dubrovačkih ljetnih igara održavaju se uz stroga sigurnosna pravila i prisutnost vatrogasaca.
Širi se videonadzor
Kako bi se požari što ranije uočili, ove je godine dodatno proširen videonadzor. Kamere su postavljene i na Mljetu te u Župi dubrovačkoj, a sustav će se dodatno širiti.
Simović smatra da uz prevenciju mora postojati i odgovornost.
"Kažnjavanje je obvezno jer bez kažnjavanja nema ništa", poručio je.
Županija je ove godine već imala četiri velika požara, no, srećom, nije bilo ljudskih žrtava niti stradavanja stambenih objekata.
Poruka vatrogasaca je jasna: u uvjetima visokih temperatura i suhe vegetacije nema mjesta nepažnji. Jedan opušak ili iskra mogu biti dovoljni za ozbiljan požar.
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