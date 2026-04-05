U požaru kod Osijeka izgorio traktor vrijedan 30 tisuća eura

Hina
05. tra. 2026. 11:53
Ilustracija | JVP Požega

Traktor vrijedan oko 30 tisuća eura izgorio je u požaru, koji se u subotu dogodio u osječkom prigradskom naselju Tenji, izvijestila je u nedjelju osječko-baranjska Policijska uprava.

Požar je buknuo na traktoru s hidrauličnim utovarivačem i priključnim strojem za rezanje slame, u vlasništvu tvrtke iz Tenje, a radni stroj je u požaru potpuno izgorio. 

Provedenim očevidom utvrđeno je da je uzrok požara tehnički kvar, odnosno probijanje izolacije na naponskom vodiču ispod kabine, a požar se proširio na sve gorive materijale motornog prostora i prostora kabine. 

Vatra se razbuktala i zbog taljenja plastičnog spremnika za gorivo. Traktor s hidrauličnim utovarivačem je u potpunosti izgorio, dok je priključni stroj za rezanje slame na jednom dijelu zacrnjen uslijed toplinskog djelovanja. 

Požar su ugasili pripadnici osječke Javne vatrogasne postrojbe, a materijalna šteta se procjenjuje na oko 30 tisuća eura, navode u policiji.

