Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u blizini plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku srpske jedinice pronašle eksploziv velike razorne moći i detonacijske štapine potrebne za njegovo aktiviranje.
„Upravo sam završio telefonski razgovor s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, u kojem sam ga upoznao s prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi s ugrožavanjem kritične plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku“, napisao je Vučić na Instagramu.
Dodao je da su „naše jedinice pronašle eksploziv velike razorne moći i detonacijske štapine potrebne za njegovo aktiviranje. Rekao sam premijeru Orbánu da ćemo ga obavještavati o daljnjem tijeku istrage“, poručio je Vučić.
Kazao je da su pronađena dva velika paketa s eksplozivom i štapinima, nedaleko od naselja Velebit, u blizini plinovoda „Balkanski tok“.
„Svakako, ovo mnogo toga mijenja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo doslovno kao Kragujevac i Niš, da ne može ptica proći. Ovo se dogodilo na sjeveru Vojvodine i nadam se da će ukloniti taj eksploziv bez žrtava i tragičnih posljedica“, rekao je Vučić.
Kazao je da o svemu postoje tragovi, ali da neće govoriti detaljnije.
Dodao je i da bi, u slučaju prekida dotoka plina, Mađarska ostala bez plina, kao i sjever Srbije.
Poručio je da će se nemilosrdno obračunati sa svakim tko pokuša ugroziti vitalnu infrastrukturu Srbije.
Čestitao je svim kršćanima koji danas, po gregorijanskom kalendaru, slave Uskrs te naveo da u tom području gdje je eksploziv pronađen živi velik broj Mađara.
„S jedne strane mi je žao što smo ih uznemirili na Uskrs, a s druge strane sam sretan što smo, kako stvari zasad stoje, uspjeli bez ikakvih žrtava spriječiti tešku akciju protiv vitalnih interesa Republike Srbije“, poručio je Vučić.
Kako je ranije objavio RTS, pripadnici policije i vojske od jutros pretražuju teren u općini Kanjiža u potrazi za nedozvoljenim materijama opasnima po život građana i dijelove vitalne infrastrukture.
Kako RTS doznaje, uz odobrenje Višeg javnog tužiteljstva u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije, zajedno s Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije, angažirani su od ranih jutarnjih sati na blokadi i pretrazi dijela teritorija u općini Kanjiža, radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnima po život građana i dijelove vitalnih infrastrukturnih objekata u tom dijelu Srbije.
Pripadnici policije i vojske blokirali su više prometnih pravaca u toj općini. Pretraga se provodi kombinirano sa zemlje, uz kontrolu i koordinaciju iz zraka. Teren nadlijeću helikopteri. Sve raspoložive snage Uprave kriminalističke policije i Vojske Srbije su na terenu, među njima i Specijalna 72. brigada.
Angažirani su helikopteri, dronovi, psi tragači, termovizija, protudiverzantske ekipe, sanitetska vozila i druga oprema.
