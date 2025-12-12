Šuta očekuje da Vlada usvoji zaključak o darivanju hotela u Duilovu Gradu Splitu

Darivanje hotela u Duilovu za prenamjenu u Dom za starije, kako se očekuje, moglo bi presudno utjecati na prihvaćanje gradskog proračuna za iduću godinu, jer je nekada član SDP-a sad nezavisni vijećnik Davor Matijević, kako je posjetio Šuta, ranije izjavio da će podržati proračun ako Vlada daruje Hotel u Duilovu za prenamjenu za Dom umirovljenika.