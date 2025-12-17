PROSTORNO UREĐENJE
Branko Bačić za N1: Ovaj zakon još 2007. je pohvalio Slavko Linić i sad mu nije jasno zašto se SDP buni
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić Branko Bačić u N1 Studiju uživo s Natašom Božić komentirao je Zakon o prostornom uređenju, zbog kojeg oporba najavljuje referendum i podizanje ustavne tužbe, a protivi mu se i struka.
Premijer Andrej Plenković tvrdi da to nije moguće jer je zakon usvojen, no Ustav tvrdi drugačije, upozorava oporba. Stoga, brojna su pitanja još uvijek otvorena.
"Otkad smo krenuli u izradu zakon, to je bio studeni 2023., i pozvali Hrvatsku komoru arhitekata. Predložili su deset točaka, od kojih smo usvojili devet. Iako se zakoni mogu zvati "Bačićevi", pisala ih je struka."
Bačić je odmah na samom početku demantirao da se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) usprotivila zakonu.
"Nije donijela svoj stav, osobno ga je iznio akademik Nikola Bašić, čovjek kojega poštujem, uvažavam i cijenim. Kad se HAZU očituje, zna se postupak."
Javno priopćenje je poslao Odjel za urbanizam.
"Poslao ga je predsjednik Vijeća za prostorni turizam."
Kad je SDP pokušao uvesti porez na nekretnine, tadašnji premijer Ivo Sanader se pobunio. Može li se građane na takvim temama mobilizirati?
"U najvećem mi je interesu da se Ustavni sud što prije očituje. Kad smo krenuli u izradu zakona, sami smo s ustavnim stručnjacima propitivali sve detalje. Ovaj zakon ne predstavlja otimačinu, nikome se ništa neće uzeti. Oni koji tvrde drugačije ili ne poznaju zakonske odredbe ili obmanjuju hrvatsku javnost nečime oko čega je osjetljiva, a to je imovina. Politički je to potentna tema."
Nekoliko je spornih članaka u cijelom zakonu, kao dio šesti pod nazivom "Urbana komasacija". Možete li objasniti zašto je u državi koja ima 600.000 praznih stanova, koja ima dovoljno građevinskog zemljišta, od interesa urbana komasacija?
"Što se tiče 600.000 stanova, sutra ćemo izaći s javnim pozivom svim sugrađanima, da ćemo im po povoljnim uvjetima dati da se ti stanovi dignu na tržište. Preuzet ćemo te stanove, postaviti ih na tržište i u njih smjestiti mlade obitelji koje si same to ne mogu priuštiti. Unaprijed ćemo dati 60 posto najma vlasniku koji bi prepustio taj stan, a tijekom tri godine preostalih 40 posto. Dakle, odmah bi dobio 24.000 eura, a nakon tri godine još 16.000. Nakon toga može odlučiti što dalje sa stanom."
Nije da nemamo stanova i nekretnina pa je pitanje zašto se mora još graditi?
"Da naši sugrađani, koji imaju građevinsko zemljište, a ne mogu ga realizirati zato što se nije moglo prilagoditi prostornim planovima, mogu graditi."
Zašto je to problem države?
"Jer ona vodi taj postupak. Nitko drugi to ne može."
Na koji način ćete preoblikovati parcelu? Ako netko ima komad zemljišta za obiteljsku kuću, no ono glasi i na određenog poduzetnika koji ima 51 posto na području urbane komasacije, može li se ostati bez tog zemljišta?
"To se ne može dogoditi, da netko nekome nešto uzme. Samo će ta neprilagođena parcela projektom biti prilagođena kao prilagođena. E, sada nešto važno, gdje se proteklih 18 godina izgubio SDP? Nedavno sam razgovarao sa Slavkom Linićem, koji je bio predsjednik Odbora za graditeljstvo, i pohvalio je 2007. urbanu komasaciju. Rekao mi je da ne razumije što se kod SDP-a promijenilo i čemu sad odjednom protivljenje. Rekao mi je i da slobodno sve to dobro iskomuniciram."
Jesmo li tad imali isti raspored u prostoru?
"Da, ali SDP je to ukinuo. Što se promijenilo u 18 godina da je sad toliko protiv, a prije je bio uz HDZ?"
I HDZ je govorio o tome kao o otimačini, a sad govori drugačije, to je politika.
"Ponavljam, nitko nikome ništa ne uzima. Ovaj instrument je alat da vlasnicima zemljište više vrijedi i da mogu na njemu graditi."
Urbanu komasaciju ne može pokrenuti onaj tko ima manjinski dio vlasništva nego onaj tko ima barem 51 posto. Kako će proći oni koji imaju 49 posto?
"Nema urbane komasacije bez da je jedinica lokalne samouprave odobri i utvrdi obuhvat. Bez toga ne možete biti vlasnik 50 ili više posto nečega."
Ako imam 48 posto, ne mogu to pokrenuti?
"Razumna jedinica lokalne samouprave će vam to odobriti, morate ih pitati. A onaj tko ima 51 posto neće izaći iz toga s više od toga."
Da objasnimo potpuno jasno i otklonimo dilemu. Ako je člankom 136. propisano da je provedba postupka urbane komasacije od interesa za Republiku Hrvatsku, u kakvom je to suodnosu s člankom iz Zakona o izvlaštenju koji kaže da se nekretnina može izvlastiti kada je to potrebno u svrhu izgradnje građevine ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske?
"Ovdje se radi o gradnji građevina u interesu Republike Hrvatske."
Sad je i urbana komasacija od interesa.
"Općina i grad to moraju propisati, bez obzira tko ima koliko posto. Urbanistički projekt kreće tek kad se utvrdi da je gradnja moguća."
Tko radi urbanistički projekt?
"Jedinica lokalne samouprave. Privatnici mogu predložiti gradnju, ali moraju se ispuniti kumulativni uvjeti."
Članak 138. kaže da je postupak urbane komasacije upravni postupak koji provodi Ministarstvo.
"Tako je."
Pokreće se na zahtjev moguće Vlade, predstavničkog tijela jedinice samouprave, predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i vlasnika koji ima najmanje 51 posto površine komasacijskog područja. Taj posljednji dio je potrebno objasniti ljudima. Povjerenstvo za urbanu komasaciju imenuje ministar. Može li se tako pogodovati privatnom investitoru?
"Ministar će imenovati povjerenstvo kad jedinica lokalne samouprave utvrdi da je gradnja moguća. A povjerenstvo će činiti struka. Ako imate 700 kvadrata, s toliko ćete izaći iz komasacije. Imate to u Sloveniji..."
Kako je to tamo izvedeno i na koji način?
"Tamo se (u Sloveniji, op.a.) ljudi dogovore."
Što ako se ljudi ne dogovore? Nije isto ako je nečija čestica uz cestu i zamjena bude na strmini, nije svako zemljište jednako vrijedno.
"Nakon komasacije postaje puno vrednije. Kroz proces komasacije se to zemljište diže na višu razinu i nitko vam ništa oduzeti neće."
Moguće je unutar čestice doći do preraspodijele?
"Može se dogoditi pomicanje 20 metara lijevo ili desno. I kao vlasnik se ne morate složiti s komasacijom, a ostat će vam zemljište bez da se na njemu može graditi."
Je li nama kao državi, gledajući cijeli prostor, doista nužno uređivati još građevinskih zemljišta?
"Ne govori država gradovima da to rade, oni su sami odredili gdje je građevinsko zemljište. Ovim zakonom smo, što nitko ne spominje, zabranili širenje. Nema širenja dok se sto posto ne prilagodi zemljište infrastrukturom."
To kaže članak 208., u kojem je oporbi sporan dio da ako jedinica lokalne samouprave ne donese urbanistički plan, smatrat će se da je investitor uspješno dokazao da može biti investitor za gradnju osnovne infrastrukture. Oporba to smatra neustavnim.
"Investitor tu može biti netko s parcelom i čeka poput Godota da lokalne vlasti donesu odluku o prostornom uređenju. Zato smo definirali sve ove točke. Nitko neće biti zakinut, nikome se neće pogodovati. Ne želimo da se ovisi o samovolji jedinica lokalne samouprave, kojoj treba 20 i više godina za donošenje generalnih urbanističkih planova."
Opozicija tvrdi da ćete vi odlučivati o svemu?
"Riječ je o situaciji kad se nakon tri godine ne postigne rješenje. Tek nakon toga se uključuje ministar pa kritike u ovom smjeru samo znače da su SDP i Možemo sigurni u poraz na idućim parlamentarnim izborima."
Članak 129.a Ustava RH kaže da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti... U stavku dva piše da jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj... Može li ovo biti temelj da ova odredba, ako u tri godine jedinica lokalne samouprave to ne riješi sama i sve prijeđe u ruke centralne države, bude srušena na Ustavnom sudu.
"Ustavno određenje i položaj jedinice lokalne samouprave je prostorno urbanističko planiranje i država nije ušla u to. Jedinica lokalne samouprave je propisala svojim prostornim planom da je to građevinsko zemljište s namjenom stanovanja. Država to ne može mijenjati. Ni na kraj pameti nam nije ulaziti u to. Da budem precizniji, mi i sada izdajemo na području jedinica lokalne samouprave građevinske dozvole ako preko tog područja prolaze državne prometnice."
Za kraj, ako imamo 600.000 praznih stanova, zašto se ne uvede destimulativniji porez na nekretnine jer postojeći to nije?
"Uveli smo mogućnost "osam eura" i brojne jedinice lokalne samouprave to odbijaju. Čuli ste gradonačelnika Sinja, rekao je da će biti nula", zaključio je ministar Branko Bačić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare