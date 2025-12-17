Branko Bačić za N1: Ovaj zakon još 2007. je pohvalio Slavko Linić i sad mu nije jasno zašto se SDP buni

"Što se tiče 600.000 stanova, sutra ćemo izaći s javnim pozivom svim sugrađanima, da ćemo im po povoljnim uvjetima dati da se ti stanovi dignu na tržište. Preuzet ćemo te stanove, postaviti ih na tržište i u njih smjestiti mlade obitelji koje si same to ne mogu priuštiti. Unaprijed ćemo dati 60 posto najma vlasniku koji bi prepustio taj stan, a tijekom tri godine preostalih 40 posto. Dakle, odmah bi dobio 24.000 eura, a nakon tri godine još 16.000. Nakon toga može odlučiti što dalje sa stanom."