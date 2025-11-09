Oglas

ANTIFAŠISTIČKA LIGA

U Zagrebu skup sjećanja na Kristalnu noć: "Moramo se suprostaviti relativiziranju ustaških zločina"

N1 Info
09. stu. 2025. 10:28
Antifašistička liga
Luka Batelic/PIXSELL

Na današnji dan prije 87 godina, u noći s 9. na 10. studenoga 1938., u nacističkoj Njemačkoj započeli su masovni progoni Židova poznati kao Kristalna noć.

U tom valu nasilja spaljene su sinagoge, razbijeni izlozi židovskih trgovina i započeo je otvoreni teror koji je označio početak najcrnjeg poglavlja 20. stoljeća.

Antifašistička liga Hrvatske svake godine obilježava taj datum, a i večeras u 18:30 sati poziva građane na skup sjećanja ispred Spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora u Zagrebu.

"Kristalna noć nije se dogodila preko noći - bila je posljedica godina poticanja netrpeljivosti, normaliziranja govora mržnje, zabrana i progona", poručuju organizatori.

Dodaju kako je sjećanje na taj događaj izraz zajedničke odlučnosti da se i danas, u Hrvatskoj, suprotstavimo relativiziranju ustaških zločina i svakom poticanju mržnje prema manjinama.

"Imate priliku pokazati da niste ravnodušni", navode iz Antifašističke lige.

Kristalna noć antifašistička liga ustaše zagreb

