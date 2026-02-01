U Zagrebu ugurao ženu u prtljažnik automobila i odveo u šumu pa je pretukao

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za protupravno oduzimanje slobode i nanošenje tjelesnih ozljeda 38-godišnjoj članici obitelji, objavili su u nedjelju
Oglas
Nakon svađe je ugurao u prtljažnik
Policija sumnja da je muškarac, nakon verbalnog sukoba, protivno volji oštećene, nasilno je ugurao u prtljažni prostor svog automobila zagrebačkih registarskih oznaka. Zatim ju je odvezao u šumu na području Črnomerca.
Po dolasku u šumu, fizički ju je napao, udarajući je po glavi i tijelu. Ozlijeđena žena prevezena je kolima hitne medicinske pomoći u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, navodi policija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas