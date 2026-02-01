Oglas

užas kod črnomerca

U Zagrebu ugurao ženu u prtljažnik automobila i odveo u šumu pa je pretukao

N1 Info
01. velj. 2026. 11:19
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za protupravno oduzimanje slobode i nanošenje tjelesnih ozljeda 38-godišnjoj članici obitelji, objavili su u nedjelju

Nakon svađe je ugurao u prtljažnik

Policija sumnja da je muškarac, nakon verbalnog sukoba, protivno volji oštećene, nasilno je ugurao u prtljažni prostor svog automobila zagrebačkih registarskih oznaka. Zatim ju je odvezao u šumu na području Črnomerca.

Po dolasku u šumu, fizički ju je napao, udarajući je po glavi i tijelu. Ozlijeđena žena prevezena je kolima hitne medicinske pomoći u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, navodi policija.

Teme
napad na ženu ugurao je u prtljažnik

