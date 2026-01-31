Gotov posjet EPP-a: Europski nuklearni štit ponovno na stolu

"Ono što je bila tema jest - je li Europa danas spremna na to povijesno pitanje? Europa mora raditi na boljoj provedbi Lisabonskog ugovora kako bi se proširile i ojačale prilike kad je riječ o glasanju unutar EU-a. Važno je i poboljšanje suradnje. Treća tema bila je članak 42.7. Lisabonskog ugovora koji govori o solidarnosti u slučaju vojne agresije protiv jedne od članica Unija. Dakle, NATO je slabiji od naše formulacije iz Lisabonskog ugovora o vojnoj suradnji i solidarnosti, no i dalje nemamo jasan plan što taj članak znači u praksi. Znači li to mijenjanje određenih strukra, koji je sustav zapovjedništva i slično. Zagreb je otvorio vrata o boljem funkcioniranju Europske Unije. Želimo biti ambiciozni, ali smo i realni", rekao je.