Oglas

zakon o osobnoj asistenciji

Udruga Sjena: Odluka Ustavnog suda predstavlja i osobnu sramotu i izravnu političku odgovornost ministra Piletića

author
N1 Info
|
17. pro. 2025. 20:42
Suzana Rešetar
N1

Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena pokrenula je postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske radi ocjene suglasnosti Zakona o osobnoj asistenciji.

Oglas

Danas objavljena odluka Ustavnog suda potvrđuje ono na što godinama upozoravamo – da je sustav osobne asistencije bio postavljen na diskriminatornim, neustavnim i restriktivnim osnovama.

Ova odluka predstavlja povijesnu pobjedu za osobe s invaliditetom, njihovu djecu i obitelji.

Koje su odredbe Zakona ukinute ili stavljene izvan snage

Ustavni sud je ukinuo ili utvrdio neustavnost ključnih dijelova Zakona o osobnoj asistenciji:

  • Dobna granica od 18 godina za pravo na osobnu asistenciju
    → ukinuti dijelovi članka 12. i članka 5.
    Maloljetne osobe više se ne smiju isključivati samo zbog dobi.
  • Zapreke za korištenje osobne asistencije ako osoba:
    – koristi pomoć u kući
    – ima status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
    → ukinute ključne alineje članka 13.
  • Ograničenja broja sati osobne asistencije (fiksni maksimumi i krute kategorije)
    → ukinut velik dio članka 34.
    Neustavne su podjele prema stupnjevima, statusima i obiteljskim okolnostima.
  • Uvjeti za osobne asistente (članak 18. st. 1. i 2.)
    → prestaju važiti nakon isteka roka od jedne godine od objave odluke.
  • Članak 54. – priznavanje prava tek od početka korištenja usluge
    → ukinut.

Temeljna pravna stajališta Ustavnog suda

Ustavni sud jasno je utvrdio:

  • Osobna asistencija nije socijalna povlastica, nego:
    – ustavno pravo povezano s ljudskim dostojanstvom
    – pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu
  • Invaliditet je ustavna diskriminacijska osnova
    → zabrana diskriminacije odnosi se i na osobe povezane s osobom s invaliditetom, uključujući obitelj
  • Fiksni limiti sati osobne asistencije su neustavni
    → potrebe se moraju procjenjivati individualno, a ne prema tablicama
  • Država ne smije prebacivati svoju odgovornost na obitelj
    → obiteljska skrb ne može biti razlog za uskraćivanje prava
  • Djeca s invaliditetom imaju pravo na osobitu skrb
    → potpuno isključivanje maloljetnika iz osobne asistencije je neustavno

Bitna posljedica odluke

Zakonodavac je obvezan:

  • izmijeniti Zakon o osobnoj asistenciji
    • uvesti individualiziranu procjenu stvarnih potreba
    • osigurati osobnu asistenciju:
    – i djeci
    – i osobama s najtežim invaliditetom bez gornjih „plafona“
    – bez automatskog isključivanja zbog drugih oblika podrške

Ova odluka potvrđuje da su naša upozorenja bila utemeljena, nužna i opravdana. Nastavljamo pratiti provedbu odluke i inzistirati na izmjenama zakona koje će osobnu asistenciju napokon učiniti pravom, a ne privilegijom.

Ova odluka Ustavnog suda nije samo pravna pobjeda – ona je pobjeda majki koje godinama upozoravaju na nepravdu, a koje je resorni ministar javno omalovažavao i nazivao „ulicom“.

"Osobna sramota i politička odgovornost ministra"

Mi smo majke, a ne „ulica“.

Mi smo roditelji djece s invaliditetom, skrbnice, njegovateljice i građanke koje su branile ustavna prava svoje djece onda kada je država zakazala.

Današnja odluka Ustavnog suda predstavlja i osobnu sramotu i izravnu političku odgovornost ministra koji je ignorirao stručna upozorenja, glas roditelja i upozorenja manjeg dijela civilnog društva koji se nije prodao, te branio zakon koji je sada proglašen neustavnim.

Minista Piletić je prekršio temeljna ustavna načela, a posljedice njegove politike snosile su upravo obitelji i djeca s invaliditetom", napisale su u priopćenju.

Teme
odluka ustavnog suda o zakonu o osobnoj asistenciji osobni asistenti osobni njegovatelj sustav osobne asistencije suzana rešetar udruga sjena ustavni sud zakon o osobnoj asistenciji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ