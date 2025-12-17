zakon o osobnoj asistenciji
Udruga Sjena: Odluka Ustavnog suda predstavlja i osobnu sramotu i izravnu političku odgovornost ministra Piletića
Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena pokrenula je postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske radi ocjene suglasnosti Zakona o osobnoj asistenciji.
Danas objavljena odluka Ustavnog suda potvrđuje ono na što godinama upozoravamo – da je sustav osobne asistencije bio postavljen na diskriminatornim, neustavnim i restriktivnim osnovama.
Ova odluka predstavlja povijesnu pobjedu za osobe s invaliditetom, njihovu djecu i obitelji.
Koje su odredbe Zakona ukinute ili stavljene izvan snage
Ustavni sud je ukinuo ili utvrdio neustavnost ključnih dijelova Zakona o osobnoj asistenciji:
- Dobna granica od 18 godina za pravo na osobnu asistenciju
→ ukinuti dijelovi članka 12. i članka 5.
Maloljetne osobe više se ne smiju isključivati samo zbog dobi.
- Zapreke za korištenje osobne asistencije ako osoba:
– koristi pomoć u kući
– ima status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
→ ukinute ključne alineje članka 13.
- Ograničenja broja sati osobne asistencije (fiksni maksimumi i krute kategorije)
→ ukinut velik dio članka 34.
Neustavne su podjele prema stupnjevima, statusima i obiteljskim okolnostima.
- Uvjeti za osobne asistente (članak 18. st. 1. i 2.)
→ prestaju važiti nakon isteka roka od jedne godine od objave odluke.
- Članak 54. – priznavanje prava tek od početka korištenja usluge
→ ukinut.
Temeljna pravna stajališta Ustavnog suda
Ustavni sud jasno je utvrdio:
- Osobna asistencija nije socijalna povlastica, nego:
– ustavno pravo povezano s ljudskim dostojanstvom
– pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu
- Invaliditet je ustavna diskriminacijska osnova
→ zabrana diskriminacije odnosi se i na osobe povezane s osobom s invaliditetom, uključujući obitelj
- Fiksni limiti sati osobne asistencije su neustavni
→ potrebe se moraju procjenjivati individualno, a ne prema tablicama
- Država ne smije prebacivati svoju odgovornost na obitelj
→ obiteljska skrb ne može biti razlog za uskraćivanje prava
- Djeca s invaliditetom imaju pravo na osobitu skrb
→ potpuno isključivanje maloljetnika iz osobne asistencije je neustavno
Bitna posljedica odluke
Zakonodavac je obvezan:
- izmijeniti Zakon o osobnoj asistenciji
• uvesti individualiziranu procjenu stvarnih potreba
• osigurati osobnu asistenciju:
– i djeci
– i osobama s najtežim invaliditetom bez gornjih „plafona“
– bez automatskog isključivanja zbog drugih oblika podrške
Ova odluka potvrđuje da su naša upozorenja bila utemeljena, nužna i opravdana. Nastavljamo pratiti provedbu odluke i inzistirati na izmjenama zakona koje će osobnu asistenciju napokon učiniti pravom, a ne privilegijom.
Ova odluka Ustavnog suda nije samo pravna pobjeda – ona je pobjeda majki koje godinama upozoravaju na nepravdu, a koje je resorni ministar javno omalovažavao i nazivao „ulicom“.
"Osobna sramota i politička odgovornost ministra"
Mi smo majke, a ne „ulica“.
Mi smo roditelji djece s invaliditetom, skrbnice, njegovateljice i građanke koje su branile ustavna prava svoje djece onda kada je država zakazala.
Današnja odluka Ustavnog suda predstavlja i osobnu sramotu i izravnu političku odgovornost ministra koji je ignorirao stručna upozorenja, glas roditelja i upozorenja manjeg dijela civilnog društva koji se nije prodao, te branio zakon koji je sada proglašen neustavnim.
Minista Piletić je prekršio temeljna ustavna načela, a posljedice njegove politike snosile su upravo obitelji i djeca s invaliditetom", napisale su u priopćenju.
