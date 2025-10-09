Rešetar: Hoćemo li svoju djecu dobivati u mrtvačkim kovčezima iz "institucija skrbi"?

"I nikome ništa, ministar koji nam je na platnoj listi, na trošku, govori da je njemu žao ali – ništa se neće dogoditi. Upozoravali smo da službe nisu pripremljene za provedbu tog zakona. I zakon o osobnoj asistenciji unosi nepravdu – djeca s teškoćama koja ne upišu srednju školu nemaju pravo na asistenta, zatvara ih se u četiri zida s roditeljima, nikakva socijalizacija", nabraja Rešeta dodajući kako su posebno nepravedno postavljeni I cenzusi kojima se ograničavaju prava osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju.