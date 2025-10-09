UPOZORAVA NA PROBLEME
Rešetar: Hoćemo li svoju djecu dobivati u mrtvačkim kovčezima iz "institucija skrbi"?
Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar. Razgovarale su o smrti 13-godišnjeg dječaka u Centru za rehabilitaciju u Rijeci i optužnici koja je podignuta protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra.
Dječak je umro gušenjem hrane, zatvoren u sobi golih zidova, bez kreveta i struje, nitko ga nije obilazio satima niti nadzirao hranjenje nakon terapije, s kojim je već ranije imao problema. Udarao je po vratima, nitko nije reagirao.
Ove tragične i potresne detalje o lanjskoj smrti 13-godišnjeg dječaka s teškoćama u razvoju u Centru za rehabilitaciju Rijeka, donijela je optužnica protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra, obavljena na e-oglasniku suda.
Objava optužnice u kojoj općinsko državno odvjetništvo u Rijeci traži samo godinu dana zatvora za odgovornu ravnateljicu, te po godinu I pol za ostale djelatnice – izazvala je burnu reakciju udruge Sjena koja okuplja obitelji djece s teškoćama u razvoju. Udruga Sjena obratila se Ujedinjenim narodima i Europskoj komisiji apelom u kojemu se traži hitna reakcija I zaštita djece s teškoćama u Hrvatskoj.
"Nisam mogla pročitati do kraja tekst u kojem se opisuje kako je zapravo taj dječak skončao svoj život tamo gdje je trebao biti najzaštićeniji. Pročitala sam samo zadnju rečenicu, u kojoj piše da se traži samo godina dana za ravnateljicu. To je sukus cijele priče i poruka tužiteljstva glavnog državnog odvjetnika Turudića, njegovih zamjenika, pomoćnika prema ovoj populaciji", kazala je u razgovoru za N1 predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar.
"Predložiti godinu dana za smrt jednog potpuno nemoćnog djeteta?! Pa to nije bio nehaj! Iz optužnice je jasno da je to dijete bilo godinu dana zanemarivano, prebačeno iz jednog centra u drugi, da su čak i njegovatelji upozoravali da su kriminalni uvjeti tamo, da su roditelji upozoravali! To je dijete bilo sustavno zanemarivano i zlostavljano i na kraju je završilo kako je završilo", dodala je Rešetar.
Istaknula je kako institucije godinama zanemaruju upozorenja obitelji o neadekvatnim uvjetima u kojima žive djeca s teškoćama.
"Kao građanka i majka, postavljam pitanje i glavnom državnom odvjetniku i premijeru Plenkoviću: Koliko vrijede životi naše djece? Koliko vrijedi životi jednog djeteta s teškoćama u razvoju?.. Ni 24 sata nije prošlo od objave ove optužnice, već imamo novi strašan događaj u Centru za rehabilitaciju Pula – štićenica je pala kroz prozor, teško je ozlijeđena."
"Upozoravamo na uvjete u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, gdje su inspekcije utvrdile brojne nepravilnosti i? Nikom ništa. Mi čekamo tko će, kako i kada nastradati, jer je ovo recept za tragediju koje se i događaju. Zar ćemo mi našu djecu dobivati u mrtvačkim kovčezima iz institucija koje bi za njih trebale skrbiti", zavapila je Rešetar.
Istaknula je kako su se UN-u i Europskoj komisiji odlučile obratiti jer su domaće institucije gluhe na njihova upozorenja. Udruga Sjena tražila je i ocjenu ustavnosti triju zakona kojima se reguliraju prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.
"Mi nemamo više tu nikakvih alata. Vidimo po prijedlogu tužiteljstva koliku kaznu traže za smrt djeteta. To nije ništa, tek puckanje po prstima. Mi se tu nemamo više kome obratiti, nikakvom ministarstvu, nikakvoj agenciji, uredima pravobranitelja. Njih apsolutno nije briga, to je dopisivanje od nemila do nedraga, to traje godinama a mi kao epilog imamo mrtve ljude. To ne smijemo zanemariti I shvatili smo da pomoć moramo tražiti izvan granica Hrvatske", objašnjava Rešetar zašto su problem odnosa države prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Hrvatskoj odlučile dići na međunarodne instance.
Upozorila je i na problem inkluzivnog dodatka kojeg je tražilo a nije dočekalo 15 tisuća osoba jer su doslovno umrli iščekujući reakciju države, dok više od 100.000 njih još čeka odluke.
"I nikome ništa, ministar koji nam je na platnoj listi, na trošku, govori da je njemu žao ali – ništa se neće dogoditi. Upozoravali smo da službe nisu pripremljene za provedbu tog zakona. I zakon o osobnoj asistenciji unosi nepravdu – djeca s teškoćama koja ne upišu srednju školu nemaju pravo na asistenta, zatvara ih se u četiri zida s roditeljima, nikakva socijalizacija", nabraja Rešeta dodajući kako su posebno nepravedno postavljeni I cenzusi kojima se ograničavaju prava osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju.
