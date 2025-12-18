Ukrajinci kritizirali srpskog ministra zbog izjave o Hrvatskoj: "Muha ne ulazi u zatvorena usta"

Glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihi reagirao je na izjave srpskog ministra informiranja Borisa Bratine, koji je nedavno ustvrdio da bi Hrvatska zbog navodnih zločina trebala biti kažnjena gubitkom teritorija.
U objavi na društvenoj mreži X Tihi je poručio kako Bratini savjetuje da se u svojim, kako je naveo, nepromišljenim verbalnim istupima koristi teritorijem vlastite države. Pritom je citirao i ukrajinsku poslovicu: "Muha ne ulazi u zatvorena usta".
To Serbia's Minister of Information, Boris Bratina, who stated that Croats must pay for crimes with territory just like Ukrainians, we propose that he use his own country's territory for his unwise verbal exercises. As the Ukrainian proverb goes, a fly won’t enter a closed mouth.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 18, 2025
Povod reakciji bila je Bratinina izjava izrečena u emisiji prorežimskog tabloida Informer, u kojoj je Hrvatsku usporedio s Ukrajinom, tvrdeći da bi zbog svoje prošlosti trebala platiti teritorijem.
"Druge kazne nema"
U raspravi koja se razvila nakon što je voditeljica spomenula Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, te ustvrdila da on od Beograda traži da se "odrekne svega srpskog", Bratina je iznio svoju tezu o kolektivnoj kazni.
"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem. Druge kazne nema. Naravno da nitko nema namjeru ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmisleno. Ali Hrvatska se mora na neki način kazniti zbog stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, osobito u Drugom svjetskom ratu, kao i od početka devedesetih godina i tijekom cijelog socijalizma, kada su, kako je rekao, crveni ustaše vodili hrvatski dio Komunističke partije", izjavio je Bratina.
Govoreći o odnosu Hrvatske prema vlastitoj povijesti, Bratina je ustvrdio da se Hrvati, prema njegovu mišljenju, ne suočavaju sami sa sobom. Dodao je kako bi, kako je rekao, "pogled u vlastitu nutrinu bio bolan, ali nužan", jer bi, prema njegovim riječima, imali što vidjeti.
Te izjave oštro su osudili ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a i tijekom gostovanja u Pregledu dana državni tajnik i međunarodni tajnik DP-a Mladen Barać.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
