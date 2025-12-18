Ukrajinci kritizirali srpskog ministra zbog izjave o Hrvatskoj: "Muha ne ulazi u zatvorena usta"

"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem. Druge kazne nema. Naravno da nitko nema namjeru ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmisleno. Ali Hrvatska se mora na neki način kazniti zbog stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, osobito u Drugom svjetskom ratu, kao i od početka devedesetih godina i tijekom cijelog socijalizma, kada su, kako je rekao, crveni ustaše vodili hrvatski dio Komunističke partije", izjavio je Bratina.