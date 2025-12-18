Međunarodni tajnik DP-a o izjavi Bratine: "Šešeljevska ideologija"

Državni tajnik i međunarodni tajnik DP-a Mladen Barać bio je gost Pregleda dana kod našeg Ivana Hrstića. Komentirao je kontroverznu izjavu srpskog ministra informiranja Borisa Bratine.
Mladen Barać, po struci povjesničar, smatra da se ne radi o marginalnoj pojavi s obzirom da dolazi sa samog srbijanskog državnog vrha, premda je Bratina nestranački ministar.
"Šešeljevska ideologija" u stavovima Bratine
"Domovinski pokret je najjače osudio i inicirao prijedlog prema koalicijskim partnerima da te izjave dobe primjerenu reakciju od strane RH", rekao je.
Ističe da su izjave Bratine, čak i gore od one Aleksandra Vulina koji je bio proglašen personom non grata. Napominje da Bratini ovo nije prvi takav istup.
"On je i ranije problematizirao Hrvate tim nekakvim šešeljevskim pristupom", rekao je i dodaje da Šešeljeva ideologija imala veliki utjecaj u oblikovanju stavova Bratine.
Govori li on u ime Vučića?
Aleksandar Vučić je dosad imao praksu da unutar svoje vlade ima osobu "zaduženu za Hrvatsku".
Hoće li Bratina postati persona non grata?
"Mi smo svjesni toga da on pokušava skrenuti pažnju od problema koje ima u svojem dvorištu pa i s onih recentnih događaja u Bruxellesu. Izjava ministra Bratine međutim, prelazi crvenu liniju kada pričamo o elementarnoj razini međunarodnih odnosa", smatra Barać.
Na pitanje jesu li od ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana očekivali oštriju reakciju, kaže da nemaju namjeru ubrzavanja reakcije Ministarstva.
Međutim, kako otkriva, već se uspostavljaju razgovori oko toga što će se poduzeti po pitanju proglašavanja ministra Bratine personom non grata.
Kako napominje Hrstić, ovo nije bilo "isklizavanje" ili jedna sporna rečenica, već je čitav polusatni razgovor na Informeru bio posvećen Hrvatima, odnosno propitkivanju geneze čitavog naroda.
"Ovdje se radi o eklatantnom primjeru velikosrpske ideologije, a koja dolazi u političkom pakiranju "srpskoga sveta", a koji korespondira pak s idejom "ruskoga sveta". Nespojivo mi je je kako sveučilišni profesor i ministar misli da će se Srbija ikad pridružiti Europskoj uniji gdje postoji nulta stopa tolerancije prema ekspanzionističkim projektima kakav je, međuostalim, i velikosrpski", rekao je državni tajnik Barać.
