Međunarodni tajnik DP-a o izjavi Bratine: "Šešeljevska ideologija"

"Ovdje se radi o eklatantnom primjeru velikosrpske ideologije, a koja dolazi u političkom pakiranju "srpskoga sveta", a koji korespondira pak s idejom "ruskoga sveta". Nespojivo mi je je kako sveučilišni profesor i ministar misli da će se Srbija ikad pridružiti Europskoj uniji gdje postoji nulta stopa tolerancije prema ekspanzionističkim projektima kakav je, međuostalim, i velikosrpski", rekao je državni tajnik Barać.