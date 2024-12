Novosti: Markotić će potrošiti dvostruko više novca za ECMO uređaje od Ostojića

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Zagrebačka bolnica Fran Mihaljević, koju vodi HDZ-ova Alemka Markotić, potrošit će preko 11 milijuna eura za nabavu umjetnih pluća, što je dvostruko više od iznosa koji je SDP-ov Rajko Ostojić 2012. godine potrošio za ECMO-uređaje za 14 hrvatskih bolnica, čime se sada bavi DORH, objavio je portal Novosti.

Od pandemijske 2020. godine do danas, HDZ-ova je zdravstvena administracija nabavila 15 ECMO uređaja, za tu stavku izdvojivši 1,05 milijuna kuna bez PDV-a do 2021. godine i 6,7 milijuna eura bez PDV-a od 2021. godine do studenoga ove godine.

ECMO uređaji dio najveće stavke

Dio najveće stavke u provedenoj nabavi zaključen je prošlog mjeseca u Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, za koju ravnateljica i bivša članica Kriznog stožera dr. Alemka Markotić provodi nabavu ECMO-a procijenjene vrijednosti od čak 11.1 milijun eura, prenose Novosti.

U prošlom je mjesecu za Kliniku dovršen odabir ponuditelja za jedan transportni uređaj u vrijednosti od 104,7 tisuća eura bez PDV-a, pet stacionarnih ECMO-a u vrijednosti od 430,7 tisuća eura i šest fleksibilnih intrahospitalnih sustava za ECMO, u vrijednosti 1,29 milijuna eura.

Iz Klinike Fran Mihaljević su za Novosti rekli da imaju četiri stacionarna uređaja, čiji broj nije bio dostatan tijekom prethodnih pandemija.

“Klinika ima četiri stacionarna ECMO uređaja iz 2009. i 2013. godine, čiji broj, međutim, nije bio dostatan tijekom prethodnih epidemija i pandemija gripe i bolesti COVID-19 kada je postojala povećana potreba za liječenjem ECMO postupkom akutno-respiratorno ugroženih pacijenata”, rekli su iz ravnateljstva bolnice za Novosti.

“Otvoreni postupak javne nabave u skladu s planom”

“Tijekom prvih mjeseci 2024. godine ECMO potporom liječeno je ukupno 16 pacijenata koji su ostvarili ukupno 612 dana liječenja. Prosječna duljina liječenja jednog pacijenta u navedenom razdoblju bila je 38,25 dana. Primjerice, tijekom 2021. godine, uslijed pandemije COVID-19, ukupno su ECMO potporom bila liječena 82 pacijenta koja su ostvarila ukupno 2.351 dan liječenja, a prosjek duljine liječenja po pacijentu iznosio je 28,67 dana”, poručili su i dodali:

“Slijedom ukupnog broja odrađenih sati ECMO uređaja, starosti 15 i 11 godina, ističemo kako je Klinika provela otvoreni postupak javne nabave u skladu s bolničkim planom nabave, uvažavajući i potrebe opremanja novog središnjeg kompleksa Klinike koji je u izgradnji“, stoji u odgovoru uprave bolnice.

