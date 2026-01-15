HGSS naišao na mokre lavine, pozivaju na oprez!

Lavinozno područje zahvaća područje Južnog Velebita (Lička padina) prvenstveno šumske ceste prema Visočici ,Stajinama, Šimurinovoj luci i Bunovcu. Šumske ceste su zatrpane lavinama pa samim tim kretanje po njima je izuzetno opasno zbog mogućeg otklizavanja.