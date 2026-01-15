HGSS naišao na mokre lavine, pozivaju na oprez!

Zbog novonastalih mokrih lavina, HGSS stanica Gospić je upozorila na izuzetnu opasnost zbog mogućeg otklizavanja.
Molimo za oprez prilikom kretanja na području Južnog Velebita radi novonastalih mokrih lavina, stoji u objavi HGSS-a.
Lavinozno područje zahvaća područje Južnog Velebita (Lička padina) prvenstveno šumske ceste prema Visočici ,Stajinama, Šimurinovoj luci i Bunovcu. Šumske ceste su zatrpane lavinama pa samim tim kretanje po njima je izuzetno opasno zbog mogućeg otklizavanja.
Molimo da se ta područja izbjegavaju do stvaranja povoljnih uvjeta kretanja, pišu iz Gorske službe.
