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ODLAZAK TV IKONE

Preminula je Ksenija Urličić

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N1 Info
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31. kol. 2026. 10:40
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11:36
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Igor Soban/PIXSELL

Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica u povijesti Hrvatske radiotelevizije (HRT) i Radiotelevizije Zagreb (RTZ), izvijestila je u ponedjeljak Hrvatska radiotelevizija.

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Ksenija Urličić na televiziju je stigla 1958., a prošla je gotovo sve važne stepenice – od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice Zabavnog programa.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na RTZ-u/HTV-u radila je od 1959. do umirovljenja 2001. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt-emisija (Zeleni megaherc, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin).

Kao vrhunska spikerica vodila je sve važnije informativne emisije nekadašnje Televizije Zagreb, uključujući i središnji Dnevnik.

Kao urednica Zabavno-glazbenoga programa od 1991. pokrenula je niz emisija, temeljeći ih ponajprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito, u kontekstu Domovinskoga rata, na domoljubnim pjesmama.

Autorica je velikih projekata (scenaristica, katkad i voditeljica) i specijalnih emisija HTV-a tijekom Domovinskoga rata. U istom razdoblju promovirala je i telefonske igre uživo s gledateljima (novogodišnji program 1991/92) te postavila dotad najveći zabavni spektakl Sedma noć (200 emisija), i prvu humorističnu seriju HTV-a ''Jel’ me netko tražio?''

Autorica je emisija ''Vinkovci su i jeseni jesu'' i ''Vukovar kao svjetlost emitiranih'' u programu ''Za slobodu''.

Pokrenula je Hrvatski TV festival u Opatiji, autorica je i nositeljica projekta Hrvatska pjesma za pjesmu Europe (1993.–2000.).

 Kao urednica dala je naslove i prve scenarije za emisije ''U duhu gosta'', ''Večeras s vama'', ''Cro pop rock'', ''Nek’ zvone tambure'', ''Opera box'', ''Jazz oko ponoći'', ''Radar'', ''Ispod duge'', ''Fluid expo'', ''Iz stare škrinje'' i drugih.

 Ksenija Urličić bila je dobitnica godišnje nagrade HRT-a 1996. godinu.

Teme
dora hrt televizijska urednica zabavni program ksenija urličić

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