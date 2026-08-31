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Preminula je Ksenija Urličić
Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica u povijesti Hrvatske radiotelevizije (HRT) i Radiotelevizije Zagreb (RTZ), izvijestila je u ponedjeljak Hrvatska radiotelevizija.
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Ksenija Urličić na televiziju je stigla 1958., a prošla je gotovo sve važne stepenice – od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice Zabavnog programa.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Na RTZ-u/HTV-u radila je od 1959. do umirovljenja 2001. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt-emisija (Zeleni megaherc, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin).
Kao vrhunska spikerica vodila je sve važnije informativne emisije nekadašnje Televizije Zagreb, uključujući i središnji Dnevnik.
Kao urednica Zabavno-glazbenoga programa od 1991. pokrenula je niz emisija, temeljeći ih ponajprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito, u kontekstu Domovinskoga rata, na domoljubnim pjesmama.
Autorica je velikih projekata (scenaristica, katkad i voditeljica) i specijalnih emisija HTV-a tijekom Domovinskoga rata. U istom razdoblju promovirala je i telefonske igre uživo s gledateljima (novogodišnji program 1991/92) te postavila dotad najveći zabavni spektakl Sedma noć (200 emisija), i prvu humorističnu seriju HTV-a ''Jel’ me netko tražio?''
Autorica je emisija ''Vinkovci su i jeseni jesu'' i ''Vukovar kao svjetlost emitiranih'' u programu ''Za slobodu''.
Pokrenula je Hrvatski TV festival u Opatiji, autorica je i nositeljica projekta Hrvatska pjesma za pjesmu Europe (1993.–2000.).
Kao urednica dala je naslove i prve scenarije za emisije ''U duhu gosta'', ''Večeras s vama'', ''Cro pop rock'', ''Nek’ zvone tambure'', ''Opera box'', ''Jazz oko ponoći'', ''Radar'', ''Ispod duge'', ''Fluid expo'', ''Iz stare škrinje'' i drugih.
Ksenija Urličić bila je dobitnica godišnje nagrade HRT-a 1996. godinu.
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