Preminula je Ksenija Urličić

Autorica je velikih projekata (scenaristica, katkad i voditeljica) i specijalnih emisija HTV-a tijekom Domovinskoga rata. U istom razdoblju promovirala je i telefonske igre uživo s gledateljima (novogodišnji program 1991/92) te postavila dotad najveći zabavni spektakl Sedma noć (200 emisija), i prvu humorističnu seriju HTV-a ''Jel’ me netko tražio?''