Uoči novog pokušaja formiranja vlasti u Vukovaru. Pavliček: "S HDZ-om nećemo u klasičnu koaliciju"

Mjesec dana nakon propalog prvog pokušaja konstituiranja Gradskog vijeća Vukovara, nova sjednica i novi pokušaj na dnevnom redu je sutra, u četvrtak. Po svemu sudeći, trećeg pokušaja neće biti jer bi se Hrvatski suverenisti i HDZ trebali naći na istoj strani. No to je informacija koju do same sjednice ijedna strana ne želi javno i službeno potvrditi.

Proljetos na lokalnim izborima Domovinski pokret (DP) izgubio je vlast u Vukovaru, a dosadašnjeg gradonačelnika i čelnika DP-a Ivana Penavu naslijedio je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik.

HDZ je, zarad koalicije s DP-om u Vladi i Saboru, na izborima koalirao s DP-om podržavši njihovog gradonačelničkog kandidata Domagoja Bilića. No nakon izbora postalo je jasno da relativni pobjednik, koalicija Suverenista i DOMiNO-a, mora pridobiti još najmanje vijećnika za formiranje vlasti. Pa su već u izbornoj noći počela nagađanja o podršci koju će im dati HDZ.

Trebaju još četiri vijećnika za većinu

Gradsko vijeće Vukovara ima 19 vijećnika, a raspodjela mandata je ovakva:

Hrvatski suverenisti i DOMiNO 6 vijećnika

DP 4 vijećnika

HDZ 3 vijećnika

SDSS 2 vijećnika

Demokratski savez Srba 2 vijećnika

HNS 1 vijećnik

SDP 1 vijećnik

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća nije ni došlo do izbora predsjednika jer se zapelo već na formiranju Odbora za imenovanja koji predlaže kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.

"Pričekajmo četvrtak, bit ćemo pametniji"

Za očekivati je da će sjednica zakazana za četvrtak teći glatko. Uostalom, to je dao do znanja i sam Penava izjavivši u utorak da je koalicija HDZ-a i Suverenista oformljena iako bi on "najradije volio da je nema".

S druge strane, novi gradonačelnik Vukovara Pavliček ne želi o tomu govoriti do same sjednice u četvrtak.

"Pričekajmo do sutra. Svi koji su izabrani u Gradsko vijeće snose političku odgovornost prema građanima i Gradu i mislim da nikome nije u cilju izazivati nove izbore i time napraviti štetu građanima. Time bi sigurno izgubili nekoliko potencijalnih projekata vrijednih desetak milijuna eura. Pričekajmo, u četvrtak ćemo svi biti pametniji" rekao nam je Pavliček u telefonskom razgovoru.

Projektna suradnja s HDZ-om?

Budući da i Penava govori o koaliciji Hrvatskih suverenista i HDZ-a kao već gotovoj stvari, Pavličeka smo pitali kakav će biti format eventualne suradnje tih dviju stranaka u Vukovaru.

"Ako do toga dođe, to neće biti klasična koalicija, nego će prije biti projektna suradnja. No pričekajmo do sutra", ponovio je.

Koaliciji Suverenista i DOMiNO-a sa šest vijećnika za većinu su potrebna još četiri glasa i vjerojatno će dobiti tri HDZ-ova i jedan HNS-ov. Na pitanje je li bilo razgovora ili pregovora da dio ili sva ta četiri glasa dobiju od vijećnika srpske manjine, SDSS-a i DSS-a, Pavliček je odgovorio niječno.

"S njima nismo razgovarali", kratko je kazao.

Pavliček: "Ne bi bilo fer da sjedim u Saboru" Pavliček nam je rekao i da kao gradonačelnik Vukovara namjerava zamrznuti svoj zastupnički mandat u Hrvatskom saboru na neko vrijeme. "Od listopada najvjerojatnije ću staviti saborski mandat u mirovanje. Hoće li to biti na šest, osam ili deset mjeseci, procijenit će tijela stranke. Pa kad grad postavimo na kvalitetnije temelje, vjerojatno ću ga ponovno aktivirati. Ne bi bilo fer prema građanima Vukovara provoditi puno vremena u Saboru kad ima puno gorućih problema u gradu."

Pavličekov optimizam s pokrićem

U tonu Pavličekovog "pričekajmo do sutra" osjetio se optimizam.

"Bio sam optimist i uoči ulaska u kampanju, iako mi mnogi nisu davali velike šanse za pobjedu, pa sam i dalje optimist", rekao nam je neodređeno no ipak vrlo jasno.

Da njegov optimizam nije bez pokrića govorili su i signali iz HDZ-a nakon prvog neuspjelog pokušaja konstituiranja Gradskog vijeća. Potpredsjednik HDZ-a Tomo Medved kazao je da bez obzira na koaliciju s DP-om na nacionalnoj razini, HDZ u Vukovaru, na lokalnoj razini, može odlučivati samostalno.

Slično je u utorak govorio i predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković kazavši da "ne može potvrditi dogovor HDZ-a i HS-a u Vukovaru", ali da se HDZ "vodi načelom teritorijalnosti" pri čemu lokalne stranačke organizacije "vode te političke procese".